Киевский патриархат настаивает на смене названия церкви Московского патриархата в Украине

Представитель Киевского патриархата обратился к Верховной Раде Украины с просьбой принять соответствующий закон, обязывающий церковные структуры Московского патриархат сменить свое название в Украине.

Архиепископ Черниговский и Нежинский, представитель Украинской православной церкви Киевского патриархата Евстратий Зоря заявил, что Верховная Рада должна принять закон, согласно которому Украинская православная церковь Московского патриархата должна изменить официальное название в Русская православная церковь. Евстратий Зоря заявил об этом во время пресс-конференции в пятницу, отвечая на вопрос о юридических нюансах с последующим названием, поскольку юридически Украинская православная церковь закреплена за Московским патриархатом, передает «Украинская Правда».

По его словам, после предоставления томоса, поместная церковь официально будет называться Украинская православная церковь и это не желание УПЦ КП или УАПЦ, а является решением, которое было обсуждено и согласовано с представителями Вселенского патриархата.

При этом он уточнил, что православные церкви в официальных названиях могут указывать дополнительные названия, такие как Киевский патриархат, автокефальная церковь и т. п.

«Что касается церкви Московского патриархата, которая использует название Украинская православная церковь, то в Верховной Раде уже второй год находится на рассмотрении законопроект №5309, который обязывает религиозные организации, центр которых находится в стране-агрессоре, в своем полном официальном названии отображать название той религиозной организации, частью которой они являются», — сказал Зоря.

Он отметил, что в документе прописано, какие есть признаки того, что организация является частью другого религиозного центра.

В частности, это связь, прописана в уставах обеих религиозных организаций, указаны распорядительные функции, которые являются обязательными для исполнения, представители Украины имеют право участия в уставной деятельности Русской православной церкви, имеют решающий голос в вопросах и прочее.

«Москва беспокоится из-за этого закона и поэтому в декабре прошлого года архиерейский собор РПЦ принял постановление об изменениях в уставе российской церкви, где вписали, что центр УПЦ МП находится в Киеве», — сказал представитель УПЦ КП.

«Они думают, что если написали в уставе, что центр находится в Киеве, то украинцы поверят, что это не российская церковь», — добавил он.

Заря подчеркнул, что несмотря на это в уставе написано, что УПЦ МП входит в РПЦ, решение ее соборов являются обязательными для выполнения в Украине, Онуфрий принимает участие в заседании Синода.

«Так, есть ли центр в России? Есть! и когда они говорят, что только молятся за патриарха, а отношение к российской церкви не имеют, то это неправда. Украинцы должны выбирать церковь, зная всю правду», — сказал он.

Зоря отметил, что УПЦ КП просит Верховную Раду принять этот закон, чтобы УПЦ МП называлась Русская православная церковь.

Он добавил, что изменение названия не будет означать каких-либо гонения, притеснения или ограничения, как об этом рассказывает российская пропаганда.

Представитель Киевского патриархата отметил, что «вывеска УПЦ» не должна обманывать.

«Или им стыдно называться российской? Если не стыдно, пусть называются российской церковью, если же хотят быть украинской, то пусть будут украинской по сути», — заявил Заря.

11 октября синод Вселенского патриархата поддержал предоставление автокефалии Украинской церкви.

Также Синод снял анафему с главы УПЦ КП Филарета и предстоятеля Украинской автокефальной православная церкви Макария.

Глава УПЦ Киевского патриархата Филарет заявил, что в ближайшее время состоится объединительный Архиерейский собор для создания единой Украинской поместной церкви.

В Русской православной церкви пообещали жесткий ответ на действия Константинополя в отношении Украины.

15 октября синод Русской православной церкви признал невозможным ее дальнейшее пребывание в евхаристическом общении с Константинопольским патриархатом.

Синод Русской православной церкви за рубежом, базирующийся в Нью-Йорке, также заявил о прекращении «евхаристического» общения со Вселенским патриархатом.

«Украинская Правда»