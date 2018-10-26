Во время Керченской бойни оперативная группа ФСБ и спецназ вступили в бой с друг другом, – Тымчук

В деле Керченской бойни стали известны новые подробности случившейся трагедии, приведшей к гибели 21 человека и более полусотни пострадавших.

По оперативным данным группы «Информационное Сопротивление-Крым», 17 октября в самом начале трагических событий в оккупированной РФ АР Крым, которые в учебном заведении г. Керчь устроил 18-летний студент 4-го курса данного колледжа Владислав Росляков, к месту трагедии оперативно прибыла группа спецназа (предположительно «Росгвардии» или подразделения ГУ ГШ ВС РФ (ГРУ), дислоцированного в Крыму), , сообщил на своей странице в Facebook координатор «Информационного Сопротивления», нардеп от «Народного фронта» Дмитрий Тымчук.

Параллельно прибывшая группа сотрудников керченского отдела ФСБ приняла спецназ за террористов и вступила с ним в огневой контакт. В ходе непродолжительной перестрелки между сотрудниками ФСБ и спецназом (ГРУ или Росгвардии), последние отступили к зданию колледжа, где забаррикадировались в ближайшем помещении. При этом сотрудники ФСБ продолжали вести огонь на поражение в направлении колледжа.

По оперативным данным группы «Информационное Сопротивление-Крым» , 17 октября в самом начале трагических событий в… Опубліковано Dmitry Tymchuk П'ятниця, 26 жовтня 2018 р.

Также источники группы «ИС-Крым» сообщают, что в здании колледжа прогремело два взрыва разной мощности, а большинство погибших и пострадавших получили ранения именно из нарезного огнестрельного оружия, а не помпового ружья из которого вел огонь Росляков.

Организаторы теракта на определенном этапе поняли, что события развиваются не по сценарию, исполнитель вышел из-под контроля и его физическую ликвидацию необходимо проводить на объекте, а не после выхода в условленное место, чтобы он не попал живым или раненным в руки ФСБ или МВД. Именно для этого в колледж и была послана «ликвидационная команда».

Вышеизложенное объясняет первоначальный ступор российской пропаганды, не получившей в начале четких инструкций по освещению события. Именно этим объясняется сумбур высказывавшихся и менявшихся на ходу версий, на что уже обратили внимание эксперты.

Как известно, по официальной версии следственных органов страны-оккупанта от устроенного Росляковым взрыва и расстрела погиб 21 и 50 человек получили ранения. Сам Росляков якобы покончил жизнь самоубийством.

Дмитрий Тымчук, Facebook