Зачем в Кремле муссируют тему «визита» Папы Франциска к патриарху Кириллу

Почему вокруг темы визита Франциска в Москву вдруг разгорелись страсти? Какие игры задумал Кремль?

В РПЦ МП энергично открестились от слухов о переговорах с Ватиканом по поводу подготовки к визиту Папы Римского в Москву. С резкими заявлениями на эту тему выступили бравый отец Александр Волков, пресс-секретарь патриарха Кирилла и председатель синодального отдела по связям со СМИ Владимир Легойда, пишет на страницах издания «Деловая Столица» Сергей Ильченко.

«Я думаю, что уважающим себя СМИ не стоит тиражировать слухи, производимые блогосферой, даже какими-то весьма цитируемыми представителями. Это слухи, которые не имеют ничего общего с действительностью», – заявил Волков.

Легойда был еще эмоциональнее. «По поводу очередных псевдоинсайдов диванных и прочих недоэкспертов: вопрос о визите Римского Папы в Россию на повестке дня не стоит. Митрополит Иларион не обсуждал эту тему во время своей последней встречи с кардиналом Кохом.

Это все, что вам надо знать о так называемой телеграм-аналитике анонимных каналов. Пользуйтесь только проверенными источниками!» – написал он в своем Telegram-канале. Оба ответа широко процитировали российские СМИ, включая правительственную «Российскую газету».

Такая реакция была бы еще объяснима, носи информация, ставшая основой для пересудов, хотя бы отчасти официальный характер. Но новость о визите Франциска в Москву, намеченном якобы на 2019 г., появилась 22 октября на Telegram-канале «Незыгарь» со ссылкой на собственный источник.

«Незыгарь» утверждал, что «понимание важности такого визита существует и в РПЦ, и во властных структурах» и что «в ситуации кризиса между Московским и Вселенским патриархами визит Франциска продемонстрирует высокий международный статус РПЦ и Кремля». Со всем этим трудно спорить: в самом деле, о московском визите Папы говорили еще при Горбачеве, и если тема не умирает, хотя визит все никак не сложится, значит, она важна. Очевидно и то, что визит Франциска поднял бы статус Кремля и РПЦ просто благодаря «магии рукопожатий».

По информации «Незыгаря», условия визита обсуждались главой отдела внешних связей РПЦ Иларионом с председателем Папского совета по содействию христианскому единству кардиналом Кохом в ходе недавней поездки Илариона в Ватикан в качестве наблюдателя от РПЦ на пленарную сессию XV Генассамблеи Синода епископов Католической церкви. Кроме того, как утверждает «Незыгарь», Франциск «проявил интерес к теме визита».

«Незыгарь» известен как кремлевский сливной бачок, хотя о том, кто именно им владеет, нет достоверной информации. Как источник «Незыгарь» не может считаться надежным, его задача не информировать, а манипулировать. Но доля правды в его сообщениях всегда есть, хотя и сильно разбавленная дезинформацией. А значит, публикация «Незыгаря», вызвавшая такой резонанс, – повод поискать ответ на три вопроса:

Обсуждали ли Иларион и Кох визит Франциска в Москву?

Кому и для чего нужен сейчас такой визит и на каких условиях он мог бы состояться?

Чем вызвано раздраженное отрицание представителями РПЦ самого факта переговоров?

Казалось бы, сейчас, когда РПЦ проиграла борьбу за Украину и оказалась, по сути, в изоляции, ей выгодно прибегнуть к тактике недоговоренностей, независимо от того, обсуждался визит или нет.

Ответ на первый вопрос: вероятно, да, но без успеха. Кирилл и стоящий за его спиной Кремль хотят получить поддержку Ватикана в конфликте с Варфоломеем, и визит Папы в Москву до того, как новая конфигурация православных церквей сложится окончательно, будет выглядеть именно как поддержка с его стороны, поскольку не может быть уравновешен визитом в Киев.

Москва очень хотела бы придать визиту Папы именно такой характер, причем не согласна ни на какие компромиссы в этом вопросе. Об этом говорит и решение РПЦ о приостановке работы в составе Смешанной международной комиссии по богословскому диалогу между Римско-Католической и Православной церквами, где православную делегацию возглавляет представитель Константинопольского патриархата митрополит Пергамский Иоанн.

Но Ватикан не намерен вмешиваться в конфликт Москвы, Константинополя и Киева.

В мае нынешнего года Франциск заявил, что выступает за сохранение единства Русской православной церкви и против вмешательства католических церквей в дела Московского патриархата и что в России есть только один патриарх – Московский. Возможно, это породило в Кремле надежды на поддержку, но эти надежды не оправдались.

Да, Ватикан, как и было обещано, не вмешивается в дела РПЦ и не подвергает сомнению ее канонические права на Россию. Но Украина – не Россия, а с Константинопольским патриархатом отношения у Ватикана сейчас очень хорошие.

Настолько хорошие, что в декабре 2014 г. в интервью Vatican Insider Иоанн Пергамский заявил о возможности «быстрого прогресса» на пути к достижению «полного христианского единства» уже при Папе Франциске. А преодоление Великой схизмы – приз, на фоне которого проблемы РПЦ и в отношениях с РПЦ для Ватикана вообще несущественны.

И даже уход РПЦ, всегда занимавшей антиэкуменические позиции, из комиссии по богословскому диалогу такому преодолению только на руку. К тому же в Ватикане не питают иллюзий насчет того, чем стала РПЦ после подписания Декларации митрополита Сергия в 1927-м и Собора в 1943-м и чем она остается до настоящего времени – инструментом в руках Кремля.

Отсюда ответ на второй вопрос: более всего в визите Франциска заинтересованы в Кремле. Папе, как уже сказано, он сейчас не нужен. Не нужен он сейчас и Кириллу, который ушел в глухую оборону и будет собирать вокруг себя все ущербно-маргинальное, уязвимое в плане шантажа и просто продажное, что только найдется в мировом православии, создавая альтернативный диптих, вообще не совпадающий с константинопольским. А вот Кремлю Папа нужен.

Как демонстрация рукопожатости Путина, как теневой, но влиятельный переговорный канал с Западом и как добрая примета: вот приехал же Франциск на Кубу в 2015-м – и США начали смягчать санкции, утряс месяц назад с Пекином вопрос назначения епископов – и открыл путь к преодолению давнего раскола в среде десятка миллионов тамошних католиков. Конечно, причины и следствия при таком толковании перепутаны, но диктаторы вообще склонны верить в приметы и карго-культы. И вообще, когда Папа готов приехать даже к Ким Чен Ыну, если тот его пригласит, по примеру Китая, а в Третий Рим ни ногой, это выглядит странно. Куда это годится?

И Кремль давит на Кирилла, требуя визита Франциска. А после того как Кирилл не сумел торпедировать процесс получения Украиной автокефалии, его позиции пошатнулись. Кириллу грозит отставка в той единственной форме, какая возможна для патриарха РПЦ, и он боится чего-то «скоропостижного».

Но для РПЦ визит Франциска может быть сейчас опасен. Как уже сказано, одним из условий, при которых он может состояться, станет завершение получения украинской церковью автокефалии от Константинополя. А это даст Франциску формальную возможность, побывав в Москве, заглянуть и в Киев, и, скорее всего, он так и поступит. Что, в свою очередь, ускорит переход православных приходов в Украине от Москвы к Киеву и усугубит и без того сложное положение Кирилла со всеми вытекающими рисками для него.

Но кремлевской верхушке, не верящей ни в сон, ни в чох, на проблемы Кирилла плевать. Ей нужен инструмент влияния, притом здесь и сейчас. И если в дальнейшем РПЦ, ставшую неэффективной, придется реорганизовать, Кремль без колебаний организует ее союз хоть с исламом (даром что ли уже верховный муфтий РФ против Томоса высказался?), хоть с язычеством, хоть с гадалками и экстрасенсами.

Однако «коллективный Кирилл» рассчитывает пережить «коллективного Путина», ведь церковь – заведомо долговременный проект. И еще, в отличие от «коллективного Путина», РПЦ не может уйти из России, выведя свои активы на Запад.

Если бы Кремль не давил на Кирилла, требуя немедленных практических результатов на украинском направлении, он, несомненно, проявил бы большую гибкость в украинском вопросе и, вероятно, либо не допустил бы запуска процесса отделения украинской церкви, либо смягчил бы его последствия для РПЦ.

Но РПЦ не церковь, а отдел спецслужб, и ее в приказном порядке использовали как орудие в войне против Украины, отчего она оказалась изрядно ушатана. В верхах РПЦ это понимают и стараются избежать новых авантюр, а из Кремля их пинают, побуждая к действиям с сиюминутным эффектом и не беря в расчет их долгосрочных последствий. Слив в «Незыгаре» как раз и был одним из таких пинков, на который в РПЦ нервно огрызнулись.

Сергей Ильченко, «Деловая Столица»