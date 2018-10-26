Аксенов требует возврата взяток от главы ФСБ Бортникова

Речь идет о личных средствах главы оккупационной администрации Крыма, которые он выделил для проверки других сотрудников на коррупцию.

Ставленник Кремля в аннексированном Крыму Сергей Аксенов требует у главы ФСБ России Александра Бортникова вернуть ему личные средства, которые он предоставлял для проверки сотрудников крымской оккупационной администрции на коррупцию. Аксенов рассказал об этом в пятницу российскому изданию «ТАСС».

«Я предоставлял ФСБ личные средства, это были 2 млн рублей, чтобы проверить крымских чиновников на предмет коррупции. Деньги передавались через посредников», – сообщил Аксенов.

По его словам, он уже обратился к директору ФСБ, чтобы эти деньги поскорее ему вернули.

Также Аксенов в эфире телеканала «Крым 24» говорил, что за последний год он лично направил «в контролирующие структуры» восемь заявлений о взяточничестве.

Он утверждает, что в Крыму задержания так называемых «должностных лиц» происходят регулярно.

Как сообщалось, 18 октября Басманный суд Москвы отправил под арест «заместителя председателя Совета министров Крыма» Виталия Нахлупина по делу о коррупции в аннексированом Крыму.

Российские власти инкриминируют Нахлупину коррупционные действия в сфере распределения средств на строительство крымских дорог.

«ТАСС»