Свобода слова не может быть второй свежести, – Дризе

Запрет сайтов знакомств и ограничение интернета и свободы слова – эти темы вновь в числе самых обсуждаемых в российском информационном пространстве.

Свое недовольство онлайн-знакомствами выразила глава думского комитета по делам семьи и брака Тамара Плетнева. В свою очередь, глава информагентства «Россия сегодня» Дмитрий Киселев предложил ограничить свободу самовыражения. Политический обозреватель «КоммерсантЪ FM» Дмитрий Дризе считает, что во власти всерьез задумались над созданием нового российского морального кодекса.

Глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнева выступила против сайтов и мобильных приложений для знакомств. Депутат уже вошла в историю тем, что предлагала россиянкам быть осмотрительней в интимных контактах с иностранцами во время чемпионата мира по футболу.

Собственно, это можно считать логическим продолжением той инициативы: теперь госпожа Плетнева выступает за правильные серьезные отношения между мужчиной и женщиной, а система онлайн-знакомств, по ее мнению, этому не способствует. Тамара Плетнева выступает и за то, чтобы ограничить интернет в целом, потому что ничего хорошего, по ее словам, там нет – один разврат.

Подобные инициативы сложно комментировать и вообще воспринимать всерьез. Можно было бы их вообще не замечать, чтобы не делать рекламу депутату Плетневой, если бы не одно «но»: все эти заявления, казалось бы, абсолютно абсурдного свойства, во-первых, создают информационный шум и отвлекают от по-настоящему проблемным вопросов, а, во-вторых, так или иначе, напоминают, что проблемы нравственности как-то нужно решать, пусть и не методами, предложенными депутатом.

И вот мы видим некоторые совпадения, случайные или неслучайные, неизвестно. Но тем не менее. Дмитрий Киселев, руководитель государственного агентства «Россия сегодня» и ведущий главной информационной программы страны «Вести недели» обратился к членам Российской академии образования с просьбой определить границы свободы самовыражения.

Речь идет о том, чтобы ограничить свободу слова – нет, не административным путем, а в результате общественного консенсуса. То есть мы сами должны определить, что можно, а что нельзя говорить и обсуждать публично, и в дальнейшем придерживаться этого свода правил. Эту мысль можно продолжить: если мы этого не сделаем сами в результате дискуссии, за нас это сделают «тамары плетневы» административным путем, и тогда будет хуже.

Это чем-то напоминает восстановление морального кодекса строителя коммунизма, который президент Владимир Путин в свое время сравнил с примитивной выдержкой из Библии. Создание нового российского морального кодекса является вполне логичным, ведь мы идем особым путем, и его нужно как-то идеологически поддерживать и оберегать от неконструктивной критики.

Так что, скорее всего, пунктом №1 в новом своде правил будет запрет на критику курса нынешней власти и основных государственных устоев. Что касается нарушителей, то их не посадят в тюрьму, но «побьют» морально, например, не пустят на телевидение и не напечатают в газете, подвернут общественному поруганию.

Кстати говоря, секс с иностранцами в более или менее позднем СССР проходил как раз по этой статье – «чуждый образ жизни». Правда, непонятно, как это прописать в новом кодексе, но, наверное, получится что-то вроде того, что нельзя относиться с пренебрежением к ценностям семьи и брака.

Вряд ли это получится. С идейными людьми у нас совсем не густо. Да и судьи-то кто? Вот вам очередная новость – директора московского государственного Центра патриотического воспитания и школьного спорта задержали по делу о хищении бюджетных средств.

Таким образом, на выходе вполне может получиться очередной театр абсурда с Тамарой Плетневой и Еленой Мизулиной в главных ролях.

Свобода слова не может быть второй свежести. Она или есть или ее нет.

Дмитрий Дризе, «КоммерсантЪ FM»