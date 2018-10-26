Цаплиенко: Что сказал Хуг о российских военных на Донбассе? Их там нет…

Это должно было быть предпоследнее интервью Александра Хуга в должности заместителя главы миссии ОБСЕ.

«Мы видели людей с опознавательными знаками Российской Федерации, но такие куртки можно купить где угодно». Это не приснопамятные циничные слова Путина в начале войны, пишет на своей странице в Facebook военный корреспондент, телеканал «1+1» Андрей Цаплиенко. Именно так ответил Александр Хуг, заместитель главы миссии ОБСЕ, на вопрос журналиста издания «Foreign Policy»: «Какова официальная позиция ОБСЕ относительно участия России (в войне) на востоке Украины?»

Это должно было быть предпоследнее интервью Александра Хуга в должности заместителя главы миссии ОБСЕ. Последнее он собирался дать нам завтра на неподконтрольной территории. Но сегодня ночью сообщили, что встреча отменяется, и я увидел эту позорное заявление о том, что ОБСЕ не видит прямых признаков российского вмешательства.

"Ми бачили людей з розпізнавальними знаками Російської Федерації, але такі куртки можна купити будь-де"… Це не… Опубліковано Andriy Tsaplienko Четвер, 25 жовтня 2018 р.

Господин Хуг, не являются ли для вас прямым признаком новейшие установки РЭБ, которые выпускаются исключительно в России и стоят только на вооружении в Федерации, и которые ваш «беспилотник» зафиксировал у Дебальцево три месяца назад?

Или же ЗРК «Оса», которую ваш винтокрылый наблюдатель заметил уже на этой неделе? Не проводили ли ваши специалисты анализ взрывчатого вещества на разорванной машине, в которой погиб возле села Пришиб ваш коллега Джозеф Стоун? Не читали ли Вы после его гибели распечатки радиоперехвата переговоров тех, кого Вы не увидели?

Возможно, я законченный идеалист, но я верил в Вашу порядочность, потому что мы лично общались не единожды. Я видел ваше шокированное лицо, господин Хуг, на месте падения малайзийского Боинга.

Тогда я думал, что передо мной человек, который хочет остановить этот ужас. Я понимаю, что вы ограничены мандатом миссии. Но разве мандатом можно ограничить совесть и не сказать правду о войне, которая сейчас идет в Европе?

Через неделю вы возвращаетесь домой. В уютную и нейтральную Швейцарию. Страну, где иностранные деньги любят покой. Российские тоже. И вы понимаете: если бы агрессором была не Россия, а, скажем, африканская страна, следы ее вмешательства вы зафиксировали бы уже в первые дни войны.

Андрей Цаплиенко, Facebook