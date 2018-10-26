«Foreign Policy» удалил слова Хуга об отсутствии доказательств участия России в войне на Донбассе

По утверждению издания эти слова Хуга, вызвавшие негативные комментарии в Украине – не отражают собственного мнения главы СММ ОБСЕ на Донбассе.

Американский журнал «Foreign Policy» удалил из интервью с первым замглавы специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Александром Хугом его утверждение об отсутствии прямых доказательств военнго вмешательства России на Донбассе. «Foreign Policy» сообщил об этом в уточнении после текста интервью на сайте издания.

«Уточнение от 25 октября 2018 года. В более ранней версии интервью Хуг заявил, что ОБСЕ не увидела прямых доказательств вмешательства России в события в восточной Украине. Мы исключили это замечание, поскольку оно не передало его предполагаемую точку зрения. Далее он приводит факты и наблюдения, которые зафиксировали наблюдатели», – пишет «Foreign Policy».

Это заявление вызвало негативные комментарии со стороны вице-спикера Верховной Рады Ирины Герщенко.

Ранее на вопрос, какова позиция ОБСЕ по поводу вмешательства России в события на Донбассе, Хуг ответил, что наблюдатели «не увидели прямых доказательств» вторжения РФ в Украину, а видели лишь конвои, которые выезжают и въезжают в Украину в местах, где нет официального пересечения границы.

Хуг также отметил, что представители ОБСЕ видели людей с опознавательными знаками армии России на форме, но, по его словам, «такую форму можно купить в любом месте». Этим он фактически повторил слова Владимира Путина о «военторге».

Ранее Хуг также заявил, что военную часть конфликта на Донбассе можно остановить за считанные часы, но на полное завершение уйдет намного больше времени.

Напомним, с 31 октября Хуг уходит в отставку. Его сменит британец Марк Этерингтон.

«Так, общая пресс-служба ОБСЕ подтвердила это назначение заместителем председателя СММ ОБСЕ в Украине Марка Этерингтона», – сообщили в организации украинскому изданию «Укринформ» в конце сентября.

Миссия ОБСЕ начала работу в Украине в марте 2014 года – сначала в Крыму, куда в итоге оккупанты перестали пропускать наблюдателей, а затем и на Донбассе.

«Foreign Policy»