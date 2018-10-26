Сенцов попросил обнародовать свое завещание

Украинский режиссер назначил в завещании душеприказчика, просит экранизировать его фильмы и передать все права его детям.

Украинский режиссер Олег Сенцов попросил опубликовать свое завещание, которое он написал в сентябре и передал сестре Наталье Каплан, сообщает «Громадське».

В письме от 7 сентября 2018 Сенцов завещает экранизацию своих работ режиссеру Евгении Врадий. Также Сенцов назначил наследниками своих детей – Алину и Владислава.

Полный текст завещания:

«Я, Сенцов, находясь в здравом уме и твердой памяти завещаю в случае моей смерти экранизацию фильмов по моим сценариям, а именно «Носорог», «Кай», а также написанные мной в неволе «Блистательный мир», «Вороны» и «Кристи», моей соратнице и второму режиссеру Евгении Врадий в качестве режиссера-постановщика. В случае ее отказа, она имеет право выбрать, кому перепоручить эти экранизации, а также выбрать компанию производителя этих фильмов.

Правопреемниками, наследниками и получателями моих гонораров после моей смерти, я назначаю моих детей: Сенцовой Алину и Сенцова Владислава. Завещание составлено в ИК-8 г. Лабытнанги в присутствии и заверено моим адвокатом Динзе Дмитрием. 07.09.18».

Напомним, что вчера политузнику Сенцову был присуждена премия Сахарова.

Ранее, 5 октября Сенцов в открытом письме заявил о прекращении голодовки из-за угрозы принудительного кормления. Голодовку с требованием освободить всех украинцев-политзаключенных Кремля он держал 145 дней.

Позже Сенцов написал в заявлении, которое передал через своего адвоката Дмитрия Динзе, что прекращает голодовку с 6 октября 2018 года. После 6 октября никакой достоверной информации о состоянии Сенцова не поступало.

16 октября сестра Сенцова сообщила, что он вышел из голодовки с тяжелыми последствиями для здоровья и не верит в то, что может выйти из российской тюрьмы.

«Громадське»