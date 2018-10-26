Один из адвокатов завершил свою речь в суде по делу о госизмене Януковича

Следующее заседание суд по делу о госизмене беглого экс-президента Янукович состоится в понедельник. В суде ожидают последнего слов Януковича.

Адвокат бывшего президента Виктора Януковича Александр Горошинский завершил свою речь в дебатах в Оболонском районном суде Киева. Он сообщил об этом на заседании, передает «Левый Берег».

Горошинский выступал с речью более шести заседаний. В 10:30 в пятницу он заявил суду, что завершил свое выступление.

Председательствующий судья Владислав Девятко сообщил, что суд продолжит дебаты 29 октября.

В понедельник, 29 октября, должен завершить свою речь второй адвокат – Александр Байдик, который уже выступал с суде с 13 сентября по 3 октября, но был госпитализирован после того как читал свою речь в течение 35 часов.

Также суд решил не обращаться к Минюсту России с просьбой ускорить процесс регистрации Горошинского как иностранного адвоката в РФ. Такая регистрация необходима лишь для присутствия адвоката во время последнего слова Януковича. Суд постановил, что предоставит «разумный срок» для завершения регистрации.

Напомним, 17 июля Оболонский суд отменил допрос свидетелей и заявил, что переходит к судебным дебатам по делу о госизмене Януковича. Дебаты – последний этап судебного процесса, после которого будет объявлен приговор.

31 июля суд назначил Януковичу госзащитника в связи с отказом четырех его платных адвокатов участвовать в дебатах. 1 августа адвокаты экс-президента снова сорвали дебаты, не явившись на них. В сентябре дебаты прерывали из-за сообщения о минировании суда.

19 октября суд был вынужден перенести дебаты из-за визита адвокатов Байдика и Горошинского к своему подзащитному в Россию.

22 октября Суд снова перенес дебаты из-за адвокатов. Защитник Горошинский тогда заявил, что подал заявление в Министерство юстиции РФ для регистрации иностранным адвокатом.

«Левый Берег»