Геращенко резко ответила на заявления Хуга по Донбассу

Глава наблюдательной миссии ОБСЕ на Донбассе Хуг заявил, что не миссия не обнаружила следов присутствия российских войск на оккупированных территориях.

Вице-спикер Верховной Рады Украины Ирина Геращенко назвала «очевидно нелепым и неудачным» заявление заместителя главы миссии ОБСЕ Хуга о том, что «российскую военную форму можно купить где угодно», и подчеркнула, что «росссийскую новейшую военную технику не купишь на базаре», написала она на своей странице в Facebook.

«Мне искренне жаль, что Хуг, чья миссия на посту заместителя главы СММ ОБСЕ, заместителя Апакана, завершается, таким очевидно нелепым и неудачным заявлением. Надеюсь, это просто неудачно сформулировала им фраза, а не позиция», – заявила Геращенко.

Щодо заяви представника ОБСЄ Олександра Хуга, що, мовляв, російську військову форму можна купити на базарі. Мені щиро… Опубліковано Iryna Gerashchenko Четвер, 25 жовтня 2018 р.

«Стоит напомнить мистеру Хугу, что возглавляемая мистером Апаканом и им миссия СММ еженедельно фиксирует на Донбассе и отражает в своих официальных отчетах – новейшую российскую радиолокационную и другую технику, танки, другое оружие», – добавила она.

«Российскую. Новую. Не советскую. Такую не купишь на базаре и не перерисуешь вместо звездочки российский флаг», – подчеркнула вице-спикер парламента.

«Могу задать господину Хугу еще несколько вопросов: почему СММ ОБСЕ так и не допустили к месту падения МН17, к месту криминальных разборок и убийства Захарченко, зато там работали российские ФСБшники и следком РФ. Почему по этому поводу нет заявлений? Почему нет заявлений по выявленных противопехотных мин с росийской маркировкой?», – задала ряд вопросов Геращенко.

«Маркировку тоже нарисовали партизаны? Вопросов немало. Мы их задаем регулярно в Минске. Будем это делать и дальше и ожидать и требовать от ОБСЕ тщательного, беспристрастного и честного выполнения наблюдательной миссии, без заигрываний с РФ», – заявила вице-спикер парламента.

Как сообщалось, Хуг рассказал, что мониторинговая миссия ОБСЕ не увидела прямых доказательств российского вмешательства на Востоке Украины.

Заместитель председателя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине заявил, что в ОБСЕ видели людей с опознавательными знаками Российской Федерации, но, по его словам, «такую ​​форму можно купить где угодно».

Первый заместитель председателя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг рассказал, что мониторинговая миссия ОБСЕ не увидела доказательств российского вмешательства на Востоке Украины. Хуг рассказал об этом в интервью «Foreign Policy», пишет «Голос Америки».

Заместитель председателя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине заявил, что в ОБСЕ видели людей с опознавательными знаками Российской Федерации, но, по его словам, «такую ​​форму можно купить где угодно».

На вопрос, какова позиция ОБСЕ по поводу вмешательства России в события на Востоке Украины Александр Хуг отметил: «Что касается того, что мы увидели на месте, мы не увидели прямых доказательств российского вмешательства. Впрочем, мы видели конвои, которые выезжают и въезжают в Украину по грязным дорогам посреди ночи в местах, где нет официального пересечения границы».

По словам Хуга, который в этом месяце покидает пост в СММ ОБСЕ, на одном из участков приграничной территории ОБСЕ удалось зафиксировать незаконное пересечение границы и опубликовать соответствующее видео.

«Мы видели особые виды оружия, которые мы в деталях описали, включая военное электронне вооружение. Мы также говорили со взятыми в плен украинской армией пленниками, которые заявляют, что они служат в российской армии и при ротации участвуют в военных действиях в Украине», – заявляет Хуг.

«Мы видели также опознавательные знаки Германии, Испании и других – но также России», – отмечает Хуг.

Напомним, заместитель главы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг 31 октября покинет свой пост.

«Украинско-Российское обозрение»