На Азовском фронте войны с Россией. Как Украине вернуть отжатое море?

Украина убедила весь мир рассматривать свои проблемы с русскими в Азовском море, а какое-то госагентство говорит – да все нормально, мы здесь вместе рыбачим.

Судя по реакции украинских СМИ на скандальное заседание украинского-российской комиссии по распределению квот на вылов рыбы в Азовском море, а точнее почти ее отсутствие, сделал вывод, что тема рыбы в Азовском море неизвестна не только украинскому обществу, но и нашим ведущим медиа. И это неудивительно, ибо тема эта очень специфическая и узкоотраслевая, и таких в украинской-российских отношениях еще много, пишет на страницах «Нового Времени» глава наблюдательного совета «Майдан закордонних справ», эксперт по вопросам Крыма Андрей Клименко.

В последнее время внимание отдельных СМИ было приковано к ситуации в Азовском море в связи с задержанием там судов, идущих в украинские порты Мариуполь и Бердянск. В основе этих процессов лежит Договор о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива, подписанный Украиной и Россией в 2003 году. Зато в рыбной теме есть два договора, которые имеют еще более длинную историю.

Более 25 лет назад, 24 августа 1992, правительства Украины и РФ подписали соглашение о сотрудничестве в области рыбного хозяйства. Оно действует и есть в законодательной базе Украины. Там все очень кратко – о дружбе, добрососедских отношениях, свободе рыболовства, правах каждой стороны и тому подобное.

Две страны договорились, что так как рыбы в Азовском море уже мало, то надо мониторить запасы ее основных видов, и исходя из этих прогнозов договариваться о квотах вылова для рыбаков Украины и России. В сентябре 1993-го на основе межправительственного соглашения подписали другое, ведомственное – между Государственным комитетом Украины по рыбному хозяйству и рыбной промышленности с одной стороны, и Комитетом Российской Федерации по рыболовству с другой. И эта сделка тоже действующая – она ​​несколько конкретизирует предыдущую. Только названия ведомств немного изменились.

Согласно этим договорам, для распределения квот научно-исследовательские институты – украинский ЮгНИРО и российский Азово-Черноморский – в течение года делают контрольные уловы рыбы в Азовском море и всевозможные специфические исследования. Четверть века ведомства Украины и России ежегодно собирались и делили квоты – сколько и кому ловить кильки, пиленгаса, бычка и др.

В 2017-м их встреча состоялась в РФ, а в этом году решили собраться в Киеве. Те, кто впервые слышит эту историю, справедливо спрашивают – как может быть так, чтобы на пятом году войны украинские государственные органы делили с российскими квоты на вылов рыбы в Азовском море? А особенно после того, как уже шестой месяц в этом море береговая охрана ФСБ задерживает суда, идущие в украинские порты.

Дело в том, что в 2014 году не было сделано то, о чем говорили многие дипломаты, эксперты и военные – провести инвентаризацию договорной базы, которая существует между Украиной и Россией. А это тысячи документов. И все их надо было пересмотреть еще тогда. А теперь получается так: спустя почти 5 лет войны мы наконец решаем разорвать Договор о дружбе и сотрудничестве. Только сейчас мы вышли на то, что надо установить государственную морскую границу в Азовском море.

А тем временем рыболовные чиновники Украины и РФ все эти почти пять лет решали свои вопросы, как в анекдоте про сторожа – кто что оберегает, тот то и имеет. И те, и другие уже имеют большие рыболовные династии, связанные с ними или аффилированные частные предприятия и тому подобное. Поэтому ничего страшного, решило Госрыбагентство Украины, если мы и сейчас соберемся со своими российскими коллегами из рыбного бизнеса и распределим квоты.

В конце марта этого года Крымский департамент иностранных дел сделал исследование по незаконной добыче природных ресурсов оккупированного Крыма. Речь идет не только о нефти и газе на морском шельфе, но и о рыбе. И вот какая интересная ситуация. До оккупации Крыма Россия в среднем добывала в Азовском и Черном море только 30 тыс. тонн рыбы.

Это суммарные объемы вылова предприятий Краснодарского края, Ростовской области, Ставропольского края и Волгоградской области. Такие показатели держались семь лет, с 2007-го. После оккупации Крыма в рыбацкой отрасли России в Азово-Черноморском бассейне начались чудеса. В 2014 году – 51 тыс. тонн, в 2015-м – 102, в 2016-м – 103, и 2017-м – 90. Рост в три раза! Откуда рыба, если ее из года в год все меньше.

И как известно, в экономике и рыболовной отрасли в частности чудес не бывает. Вся эта рыба – украинская, выловленная по квотам захваченного Крыма. То есть все эти годы оккупации Госрыбагентство Украины дарило коллегам по бизнесу из Росрыболовли свои крымские квоты. Поэтому признавало, что Крым – это территория России.

Еще немного о чудесах. К марту 2014 рыбалкой в ​​неоккупированном Крыму занимались 89 субъектов хозяйственной деятельности – предприятия или отдельные люди. В 2015-м был уже 181 хозяйственный субъект. В конце 2016-го – 267, а в 2017 – 304. То есть количество юридических лиц, занимающихся выловом рыбы в Крыму, выросло более чем в три раза.

Получается, что в Крыму рыболовный бум? Ничего подобного. Просто с тех пор на крымские квоты зарегистрировались рыболовы из других регионов России – даже с Северного Кавказа, Чечни и Ингушетии. А соответствующие разрешения выдает Росрыболовля. И именно с этими чиновниками делегация Госрыбагентства Украины собралась 23-25 ​​октября в лесном отеле на Бориспольском шоссе, чтобы разделить квоты на вылов рыбы в Азовском море.

Далее ситуация развивалась так. За неделю до этого представительство президента Украины в АР Крым заявило, что считает недопустимым подобное мероприятие. Представители Государственной пограничной службы, согласно моим источникам, после этого отказались от дальнейшего участия в этих мероприятиях. Мол, нам что, раздвоиться? С одной стороны мы с русскими воюем, а с другой – договариваемся о рыбе. Крымский народный депутат Украины Рефат Чубаров и несколько его коллег приехали на заседание и сказали, что его не будет. Их пытались уговаривать и задавали целом важный вопрос – а как быть рыбакам?

Здесь следует учитывать два аргумента. Во-первых, что отметили руководители представительства Президента в АРК, нардеп Чубаров и его коллеги, Росрыболовля открыла в оккупированном Крыму свой филиал, и руководитель делегации РФ на киевском заседании неоднократно там был. По большому счету этого чиновника не должны были впустить в Украину, а когда и впустили – то депортировать, потому что по украинскому законодательству он является преступником, нарушившим наши границы.

Во-вторых, как я уже упоминал, интересы украинской стороны более 20 лет представлял научный институт ЮгНИГО. А он расположен в Керчи, и после оккупации стал фактически военным трофеем РФ. Затем, как ни странно, это наша государственное научное учреждение стало филиалом российского института, который участвует в установлении рыбных запасов в Азовском море со стороны России. И наши «рыбные» чиновники до сих пор считают, что в таких условиях можно о чем-то договариваться и тем более что-то подписывать.

Поэтому народные депутаты и представительство президента Украины в АРК сорвали мероприятие, и по моему глубокому убеждению, правильно сделали. Иначе мы бы дали сами себе пощечину. Убедив весь мир – американцев, ЕС и ООН – рассматривать наши проблемы с русскими в Азовском море как агрессию со стороны РФ, какое-то госагентство говорит – да все нормально у нас, мы тут с российскими друзьями рыбу ловим.

А что наши рыбаки? Это очень важный вопрос. Дело в том, что уже более полугода они дальше чем на пять миль от берега не ходят. Они знают, что там пиратствуют российские пограничники ФСБ, а значит есть риск попасть в российскую тюрьму.

Как произошло с экипажем из Херсонской области, ловившего рыбу в районе крымского мыса Тарханкут, и еще двумя людьми, рыбачившими в заливе Сиваш, то есть близко к территории оккупированного Крыма. Поэтому наши рыбаки должны Богу молиться, чтобы Украина как можно быстрее установила линию морской границы в Азовском море – сейчас, напомним, его фактически определяют по линии прибоя.

Чтобы установить границу, нам надо принять закон – и несколько законопроектов уже лежит в Верховной Раде. А также сказать, что в Азовском море действует Конвенция ООН по морскому праву, согласно которой 12 миль территориальной, и 12 миль прилегающей зоны – то есть фактически почти половина Азовского моря – принадлежит нам. А если Россия против, то согласно международной практике мы должны заявить, что пока вопрос не урегулирован между обеими сторонами, море следует делить по так называемой «срединной линии» – это если провести прямую линию от Керчи в Мариуполь, где все, что слева – то есть уже более 60% акватории – наше.

И тогда украинские пограничники и военно-морские силы будут иметь конституционный долг охранять линию морской границы, в том числе рыболовлю – как это делается во всем мире. Только тогда у наших рыбаков не возникнет вопросов, где рыбу ловить можно, а где нет. И это не нужно согласовывать с РФ. Это определено той же Конвенцией.

Сегодня в Европарламенте должны проголосовать за резолюцию по Азовскому морю. Вчера же выступала Могерини, которая отвечает за внешнюю политику ЕС в целом. Международные организации поддерживают нас.

И они могут помочь нам решить этот кризис – и с помощью санкций, и усилением давления на Россию. Там есть свои рычаги, их уже используют. Но прежде всего Украине придется очень быстро разобраться со своими соглашениями самой.

Андрей Клименко, «Новое Время»