Последствия Керченской бойни в России. Никакие законы не остановят террористов и психопатов

Владимир Путин потребовал от Росгвардии представить предложения по усилению контроля за оборотом оружия. Об этом президент заявил на встрече с прокурорами и высшими офицерами правоохранительных структур.

Об ужесточении мер контроля заговорили после трагедии в политехническом колледже в Керчи. К настоящему времени есть несколько предложений от различных ведомств и общественных организаций. Политический обозреватель «КоммерсантЪ FM» Дмитрий Дризе сомневается, что бюрократические изменения остановят потенциальных террористов.

В России произошло чрезвычайное происшествие: учащийся колледжа в Керчи расстрелял своих однокашников и учителей. Власть обещала принять меры для недопущения подобных ситуаций в будущем. Президент в Кремле принимает высших офицеров силовых структур страны и ставит перед ними задачи на перспективу. В частности, Росгвардии поручено в связи с трагическими событиями в Крыму подготовить новые предложения по контролю за оборотом оружия.

«Особо обращаю внимание: необходимо серьезно усилить контроль в сфере оборота оружия. Жду от вас здесь конкретных предложений, в том числе и законодательного характера», – заявил президент России.

Росгвардия ответила «есть». Среди подготовленных поправок, о которых на сегодняшний день известно, есть следующее нововведение: владельцев оружия планируется обязать в трехдневный срок информировать Росгвардию о своем приезде с оружием в другой город. Авторы законодательных инициатив полагают, что «данная мера позволит обеспечить надлежащий контроль за оборотом оружия в местах его временного хранения». Не совсем понятно, как это связано с событиями в Керчи. Но есть и другие предложения, например, от уполномоченного по правам человека Татьяны Москальковой. Омбудсмен считает целесообразным повысить возраст для получения разрешения на оружие с 18 до 25-ти лет.

«Общероссийский народный фронт» также предложил резко ужесточить правила выдачи лицензий на оружие, включая пересмотр системы справок. В Совете Федерации отмечают, что законодательство у нас достаточно качественное, однако требуется усилить контроль, чтобы законы не нарушались, повысить межведомственную координацию. Есть и другие предложения, но, честно говоря, они мало чем отличаются от уже озвученных. Даже при беглом анализе очень сложно себе представить, что вот такие вот меры остановят потенциальных школьных стрелков.

Причем здесь поездка с оружием в другой город? Он же местный был и решительно никуда не ездил.

Ближе всех, наверное, предложение Москальковой. Однако возникает вопрос. В армию в России призывают с 18 лет. Молодой человек, вчерашний школьник, становится солдатом, получает в руки боевое оружие, чтобы защитить Родину, дать отпор внешним и внутренним врагам. А на охоту он при этом пойти не может, даже если, скажем, проживает в отдаленных районах крайнего севера, где это порой вопрос физического выживания.

Нужно ждать еще пять -семь лет или бить зверя голыми руками. Рогатиной. Или справки. Не трудно представить, какими словами вспомнят охотники или охранники «Общероссийский народный фронт» – мало им разных препон и ограничений.

В итоге как бы не получилось так, что ведомства отчитаются, меры примут, а пострадают все, кроме потенциальных террористов.

Бюрократией проблему точно не победить, а вот отравить жизнь законопослушным гражданам – это вполне. Это у нас умеют. Школьные стрелки – это не законодательное, а социальное, общественное явление. Это из области психологии и нравственности. Это намного сложнее, чем добавить несчастным гражданам еще каких-нибудь норм и справок.

Дмитрий Дризе, «КоммерсантЪ FM»