Как перехватить инициативу по Донбассу у России?

Вопрос мира, который сейчас становится ключевым в будущей президентской кампании, в том контексте, в котором он подается в программных выступлениях политиков, является искусственным и ложным.

Экологическая катастрофа в оккупированном РФ Крыму и серия обострений в ходе войны на востоке Украины хоть и привлекли внимание международного сообщества, отнюдь не заставили Кремль отступить. Напротив, украинская повестка дня на недавней Генассамблее и в Совбезе ООН, дебаты вокруг резолюций по Крыму и вводу международных миротворческих сил в ОРДЛО, обстановка в Азовском море демонстрируют, что и стилистика действий, и цели Москвы на украинском направлении остаются прежними, пишет на страницах «Деловой Столицы» журналист и народный депутат Верховной Рады Украины Вадим Денисенко. А поэтому вполне резонным выглядит вопрос: к каким форматам давления Кремль прибегнет в дальнейшем?

По мнению «Деловой Столицы» и Центра изучения России и оккупированных территорий, к таковым следует отнести эскалацию в Азовском море, усиление давления на украинских олигархов, дипломатические и информационные диверсии и – последнее по списку, но, пожалуй, первое по важности – активное вмешательство в избирательные процессы. Наш взгляд на то, в каких формах это будет происходить и как этому противостоять, читайте во втором ежегодном специальном исследовании «Пятый год войны: новые вызовы для Украины».

Концепция мира от главных политических игроков в Украине

Основные концепции украинских политиков в вопросе установления мира на Донбассе можно проследить по их фактически программным, предвыборным заявлениям.

Петр Порошенко:

Развертывание на временно оккупированной территории Донбасса многонациональной операции под эгидой ООН. ВСУ выходят на границу с Россией.

Арсен Аваков:

Принятие закона об амнистии, закона о коллаборантах, проведение местных выборов. Реинтегрировать сразу всю территорию неподконтрольного Донбасса не удастся даже при участии миротворцев ООН – сначала отдельно Горловку или Новоазовский район. Миротворцы становятся на границе населенного пункта. Границы с оккупированной территорией берут под контроль и «голубые каски», и украинские пограничники. Внутрь этой территории заходят органы украинской юстиции и проводят выборы по украинскому законодательству. Не важно, кто победит на этих выборах. Главное – сформировать переходную администрацию на основе избранных по украинскому закону органов и представителей государственной власти Украины. Возможно переходное совместное патрулирование украинских сил МВД с представителями местных территориальных общин. Далее – закон об амнистии, закон о коллаборантах, решить вопрос с переходным статусом оккупированных территорий, восстанавливать инфраструктуру и повышать качество жизни людей, которые находятся в оккупации.

Юлия Тимошенко:

«Переговоры о мире» без конкретики. После критики риторика изменилась: для того, чтобы вернуть мир в Украину, нужны переговоры в Будапештском формате и сильная армия. Путем к завершению оккупации также является введение миротворцев ООН на условиях Украины.

Вадим Рабинович:

Мир на Донбассе через переговоры. «Остановить маховик ненависти», «нужно искать пути примирения» – без упоминания о Москве. Донбассу нужно дать трехлетний переходный период, во время которого эти территории получат определенный статус в составе Украины – руководителем должен быть назначен представитель президента, кандидатура которого будет согласована с местными жителями.

Анатолий Гриценко:

Переговоры при его персональном участии. Заявлял о прямых контактах с Россией. Введение миротворческой миссии ООН, создание временных органов власти, а также внедрение программы по возвращению контроля над предприятиями. Мирный план рассчитан на три-пять лет. До выборов – временная международная администрация.

Юрий Бойко:

Киев должен выходить на прямые переговоры с Москвой, Донецком и Луганском. Введение миротворцев. Принятие законов об особом статусе Донбасса на три года для возобновления мирной жизни, принятие закона об амнистии для тех, кто не совершал тяжких преступлений. Восстановление экономического сотрудничества, контроль за украинско-российской границей со стороны украинских пограничников. И через три года проведение там местных выборов по украинским законам.

Олег Ляшко:

Чрезвычайно важно относиться к жителям ОРДЛО как к равноправным гражданам: «Когда людям не выплачивают пенсии – это только отталкивает их и отдаляет достижение мира». Нужна миротворческая миссия на границе между Украиной и Россией. Необходимо прямое оборонное соглашение с США. Нужно требовать от США и Великобритании выполнения Будапештского меморандума.

Андрей Садовый:

Вопрос Донбасса не разрешится в ближайший год, два, три и даже десять. Если уровень экономики в Украине поднимется, мы будем иметь сильную армию, тогда будут совсем другие возможности. Украину должны бояться – тогда нас будут уважать. Надо требовать от стран – гарантов Будапештского меморандума выполнения своих обязательств. Без активного вмешательства США трудно получить лучшие позиции.

В целом более-менее проработанный план имеют лишь Порошенко и Аваков. Все остальные говорят политическими лозунгами, а не конкретными проработанными концептами.

Концепция мира от РФ

На сегодня РФ выступает за то, чтобы Украина села за стол переговоров с сепаратистами и договорилась о перевыборах. Какой-то более широкой конкретики нет и, судя по всему, не будет. Россияне не видят никакого смысла в переговорах до окончания парламентской кампании.

Главная задача россиян – введение де-факто, а еще лучше де-юре двойного управления этими территориями.

Два ложных концепта

В целом мы можем говорить о том, что решение вопроса мира на Донбассе напрямую зависит от результатов выборов.

В случае победы пророссийского кандидата будет попытка ввести сервитутное управление этими территориями с дальнейшим превращением Украины в конфедерацию.

В случае победы проевропейского кандидата никаких глобальных прорывов в вопросе мира, очевидно, не будет. РФ будет продолжать настаивать на том, что это внутренний конфликт Украины и Киев должен садиться за стол переговоров с представителями так называемых ДНР и ЛНР.

Именно поэтому следует понимать, что новые концепты мирных переговоров вряд ли принесут успех до тех пор, пока РФ будет считаться сильным государством (или до смены правящего режима).

Вопрос мира, который сейчас становится ключевым в будущей президентской кампании, в том контексте, в котором он подается в программных выступлениях политиков, является искусственным и ложным. Потому что на самом деле один концепт ведет к развалу Украины как государства, а другой почти невозможно реализовать в нынешних геополитических условиях.

Что нужно делать?

Не врать самим себе и выйти из теплой ванны обмана, в которую политики загоняют и себя, и украинский народ.

Начать уже сейчас не только нарабатывать, но и принимать законы, которые касаются непосредственно урегулирования мирного процесса. Приступить к наработкам по диалогу примирения.

Продумать концепцию экономических стимулов для возможного экономического возрождения оккупированных территорий.

Что значит не врать самим себе?

Мирный процесс реально начнется исключительно после того, как с территории Украины выйдут российские войска. Но уже сейчас необходимо сделать ряд шагов для того, чтобы быть готовыми к началу мирной фазы.

Война будет продолжаться в той или иной форме еще довольно долго. К сожалению, закончить войну в короткий срок без потери большой части суверенитета почти невозможно. Люди должны начать это понимать, потому что еще одна волна разочарований может быть пагубной для страны.

Нам необходимо не на словах, а на деле сделать серьезный рывок в усилении украинской армии как одного из главных гарантов независимости Украины. Мы сделали качественный скачок в 2015-2017 гг. Сейчас нужно сделать новый скачок, который прежде всего связан с переоснащением новейшей техникой. Особое внимание должно быть уделено авиации, ПВО и флоту.

Введение обязательного патриотического воспитания в школах и возвращение к обязательному призыву в армию всех (на срок до шести месяцев). При этом призывники не служат на передовой, а, по сути, проходят курс молодого бойца, получают патриотическое воспитание. Это, кроме всего прочего, даст возможность увеличить количество контрактников.

Какие законы об оккупированном Донбассе нам нужны и что должно лежать в основе диалога примирения?

В основе диалога примирения мы должны перейти от разговоров об обвинении к «концепту правды». Правда должна стать основой для всех дальнейших шагов относительно тех или иных людей.

Необходимо составить исчерпывающий перечень тех лиц (категорий лиц), которые должны быть осуждены, и тех, которые не подлежат суду, но в дальнейшем не будут иметь права занимать любые должности и баллотироваться в любые органы власти. Люди на оккупированных территориях должны знать, что их ждет после освобождения. Тот, кто дал о себе ложные сведения, должен быть наказан очень жестко и без права амнистии.

Военные преступники со стороны Украины должны знать о неотвратимости наказания. Так же, как хорваты в свое время передали своих генералов в Гаагский трибунал, Украина должна взять на себя обязательство сделать то же самое при наличии реальных обвинений и фактов от международных структур.

В Минских соглашениях прописана возможность создания милицейских подразделений на пока что оккупированных территориях. Поэтому нам нужно принять закон о муниципальной милиции, который будет распространяться на всю территорию Украины.

В Минских соглашениях прописано право местных органов власти давать согласие на назначение руководителей органов прокуратуры и судов. Стоит внести соответствующие изменения в законодательство, расширив эти полномочия на все области Украины.

Причем как предохранитель нужно предусмотреть, что местные органы власти имеют право лишь дважды накладывать вето на кандидата, который предлагается из центра. Дальше назначается прокурор или судья без согласования (те кандидаты, по которым применено право вето, в эту область не могут быть назначены). При этом нужно прописать исчерпывающий список причин, по которым тот или иной кандидат может быть заветированным.

Каковы экономические стимулы для оккупированного Донбасса?

На всей территории Украины существует только украинское законодательство. Никаких отдельных законов о тех или иных территориях. Вместо концепции «особого политического статуса» нужно перейти к концепции «особого экономического статуса».

Создание международного фонда по восстановлению Донбасса (как оккупированных, так и не оккупированных территорий). Определяется 10-15 крупных инфраструктурных проектов, под которые ищутся донорские деньги. Проекты должны быть общими для обеих территорий, чтобы показать, как достраиваются дороги к неподконтрольным территориям, как строятся больницы, в которые могли бы приходить из соседних районов люди,

и т. д.

Создание технопарков, территория которых после объединения распространится на соседние районы.

Вадим Денисенко, «Деловая Столица»