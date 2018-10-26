Финский паспорт Ротенберга. Как российский криминал ускользает из-под санкций?

Пойдут ли европейские банки на поводу у российских ОПГ? Готовы ли правительства и законодатели развитых стран поставить заслон на пути российских криминальных денег.

Пока находящиеся в состоянии делириума пропагандисты Кремля грозят Западу ядерными бомбами, в преддверии следующего раунда «химических» санкций, которые должны быть введены после ноябрьских выборов в Конгресс, окружение Путина продолжает нести издержки его войны с Украиной и западным миром. Здесь следует напомнить, что наиболее близки к мечтающему попасть в рай российскому правителю знакомые ему с раннего детства братья Ротенберги. Именно с ними он занимался самбо в секции дзюдо Аркадия Рахлина, а затем у криминального авторитета Леонида Усвяцова, пишет на страницах «Деловой Столицы» Максим Михайленко.

Как обидели Бориса

В рейтинге самых богатых людей мира за нынешний год Аркадий Ротенберг занимает 40-е место с $3 млрд, Борис Ротенберг – 83-е место с $1,2 млрд, а его племянник Игорь Ротенберг – 95-е место с $1,1 млрд. Впрочем, как представляется, эти 5,3 млрд лишь верхушка айсберга, а вот его подводная часть находится в разной степени сомнительности юрисдикциях и многолетних текущих операциях, связанных с вывозом из России на Запад бюджетных денег.

21 октября, согласно информации финской телекомпании Yle, крупнейшие скандинавские банки Nordea, Danske Bank и Handelsbanken сообщили о получении иска Бориса Ротенберга из-за введенных против него санкций. Ранее Bloomberg со ссылкой на свои источники уточнял, что Ротенберг подал иски к целому ряду скандинавских банков, в том числе и к трем вышеуказанным. Также в материале упоминался финский OP Corporate Bank. Уточняется, что иск был зарегистрирован в районном суде Хельсинки.

Пресс-секретарь Danske Bank Джози Тикканен прокомментировал, что банк «очень серьезно относится к предотвращению отмывания денег и связанных с ним санкций и сделал много важных шагов для обеспечения» законности операций, проводимых организацией.

Осенью 2014 г. банк Nordea прекратил обслуживать счета финской компании Langvik Capital, владельцем которой является семья Ротенбергов, объяснив это внесением Бориса и Аркадия в санкционный список США. В иске Ротенберг указывает на несоблюдение договоров об обслуживании, которые банки якобы нарушили из-за санкций США. Братья Ротенберги попали под санкции США и ЕС в 2014 г. в связи с аннексией Крыма Россией. В рамках санкций одной из мер была названа заморозка их счетов.

Проблема в том, что если Аркадий есть и в санкционном списке Евросоюза, то Борис неким загадочным образом не попал под европейские санкции, поскольку является… гражданином Финляндии. Как, кстати, и другой близкий к Путину олигарх Геннадий Тимченко. Известно, что европейские банки вынуждены соблюдать санкции США в отношении россиян, чтобы продолжать вести бизнес с американскими банками. Но что касается Финляндии и в данном случае Дании, то опасные российские связи сматываются сегодня в некий клубок, от которого власти северных государств (и не только их) хотели бы как-нибудь избавиться.

Дело в том, что в отношении Danske Bank ведется масштабное расследование вероятных махинаций регуляторами шести стран, и суммы, которые в нем (и других аналогичных расследованиях) периодически мелькают, поражают воображение. Так, в начале октября FT опубликовала служебную записку, из которой следовало, что Danske Bank провел для российских клиентов так называемые «зеркальные сделки» на сумму $6,9–9,8 млрд за один только 2013 г.

Расследуемая схема по выводу средств из России и других стран СНГ может стать крупнейшим в истории случаем отмывания денег. В эстонском филиале, через который проводились такие сделки, их называли «решением» и «облигационной петлей», потому что в схеме использовались российские государственные облигации.

Российские клиенты покупали бумаги за рубли, и точно такие же продавались за иностранную валюту. Размер подозрительных транзакций, связанных с выводом денег из России, Азербайджана и других стран СНГ, по итогам внутреннего расследования Danske оценил в $234 млрд в 2007–2015 гг. Кстати, эта схема очень напоминает алгоритмы манипулирования показателями валютных резервов, которые не первый год используют российские регуляторы.

Сам банк потерял уже более 40% капитализации с тех пор, как восемь месяцев назад появились первые подробности операций по отмыванию денег через его эстонский филиал. США, возбудившие уголовное дело, уже наказывали за зеркальные сделки. Например, в прошлом году финансовые регуляторы США и Великобритания оштрафовали Deutsche Bank на $630 млн за использование таких операций для предполагаемого отмывания $10 млрд из России в 2011–2015 гг., а затем ФРС США оштрафовала его еще на $41 млн.

В свою очередь, Deutsche был одним из банков-корреспондентов эстонского филиала Danske, проводившим для него расчеты в долларах, но (как считается) прекратил этим заниматься в 2015 г. из-за беспокойства по поводу подозрительных клиентов.

Датская газета Berlingske сообщала, что несколько посредников, с которыми Deutsche проводил свои зеркальные сделки, также были клиентами эстонского филиала Danske. Среди них компания IC Financial Bridge, основным акционером которой был Александр Перепеличный.

Он был информатором по «делу Магнитского», но внезапно умер во время пробежки возле своего дома в английском графстве Суррей в 2012 г. Весной этого года в Британии, после инцидента в Солсбери, было возобновлено расследование обстоятельств гибели Перепеличного, предусматривающее даже эксгумацию его останков.

Возможно, проживающий теперь в США российский «путиновед» Андрей Пионтковский не так уж далек от истины, когда говорит о вывезенном из России мафией триллионе долларов? Вспомним, к примеру, что весной прошлого года была обнародована информация о том, что в рамках аферы, названной Laundromat, россияне через молдавские и латвийские банки в течение 2012–2014 гг. отмыли $21 млрд, используя при этом свыше 5,1 тыс. фирм, 732 банка в 96 странах.

Об этом говорилось в исследовании журналистов международного проекта Organized Crime and Corruprion Reporting Project (OCCRP) вместе с несколькими десятками изданий по всему миру, в котором был задействован 61 журналист из 32 стран, в том числе и польские СМИ – издания Newsweek и телеканал TVN.

Прищемили хвост

Доподлинно неизвестно, кому в России принадлежали эти деньги, но история отмывания начиналась в Молдове, откуда средства впоследствии попадали в Латвию (в основном через Траст Комерцбанк), а оттуда в легальный оборот в страны ЕС. Средства из этих банков перечислялись на офшорные фирмы в различных регионах мира.

Кстати, в польских банковских переводах был и политический след. Так, средства на свой счет получил пророссийский Европейский центр геополитического анализа в Варшаве, который откровенно симпатизировал Москве. Правда, его основателя в конце концов закрыли по подозрению в шпионаже. Так что российские государственные органы в этом эпическом деле, несомненно, участвовали.

Так с миру по нитке, с банка по транзакции – глядишь, и около трети этого самого «триллиона Пионтковского» уже и набирается, за последних лет десять так точно…

Надо сказать, что сумма компенсации, которую теперь требует Борис Ротенберг от заморозивших его счета банков, маленькая, всего-то 70 тыс. евро. Но при этом он упирает на то, что является гражданином Финляндии и поэтому европейские банки должны (!) возобновить обслуживание его счетов.

По-видимому, Ротенбергам наконец больно наступили на хвост, а потенциальный прецедент принуждения европейских банков и дальше работать с российской мафией важен, как кислород.

Показательно, что параллельно переговоры – только с американцами – отчаянно ведет и попавший в замес олигарх «первой волны» Олег Дерипаска. В какой-то степени в Вашингтоне идут ему навстречу, ведь дата вступления в силу американских санкций в отношении «группы ГАЗ» Олега Дерипаски вновь перенесена, теперь с 23 октября на 12 декабря 2018 г. Об этом 19 октября объявил департамент по контролю за иностранными активами минфина США (OFAC). Ранее такую же отсрочку получили другие компании Дерипаски – UC Rusal и En+.

По этому поводу вице-премьер Дмитрий Козак даже встретился с послом США в России Джоном Хантсманом. На встрече речь шла о возможности выхода «группы ГАЗ» из-под санкций. По словам Козака, правительство рассматривало различные варианты как с участием государства, так и с участием других потенциальных покупателей». Один из вариантов – продажа доли автоконцерну Volkswagen. Но там пока не срастается – вероятно, дополнительные проблемы с Америкой немцам сейчас не нужны.

По-видимому, умнее прочих страдальцев за Путина поступил репатриант Роман Абрамович, в один присест выведший из РФ $450 млн и вложивший их в производство 100-метровых рельс в штате Колорадо. Впрочем, Абрамович пока не числится в списках санкций, из Великобритании и Швейцарии его натуральным образом выдавили под шумок кампании борьбы с деньгами «неизвестного происхождения».

Труба «Потоку»?

Примечательно, правда, иное – весь этот процесс может, со своей стороны, ударить по проекту «Северный поток-2», ведь стоит глянуть, чем в основном занимается клан Ротенбергов.

Младший Ротенберг начал свою карьеру в Хельсинки – шесть лет тренировал местный клуб дзюдо, возвратился в Петербург только в 1998 г., когда Владимир Путин возглавил ФСБ. В 2001 г. Ротенберги основали СМП Банк (эта аббревиатура означает «Северный морской путь», сегодня он 23-й с активами на более чем $6 млрд). Позже братья получили контроль над частью активов государственного «Росспиртпрома».

Уже в 2005 г. директор по корпоративным исследованиям компании Hermitage Capital Management Вадим Клейнер в своем докладе назвал несколько посредников, которые получали «непонятные» льготы от «Газпрома», в частности, в качестве посредника по операциям с трубами для «Газпрома» был назван «Газтагед» Бориса Ротенберга.

В 2008 г. Борис вместе с братом приобрел 10% акций Новороссийского морского торгового порта (лишь недавно часть его акций была отжата у арестованных братьев Магомедовых, которые, возможно, в последнее время делились информацией с западными следователями), выкупили у «Газпрома» пять строительных подразделений, создав корпорацию «Стройгазмонтаж».

В 2009 г. тогдашний депутат Госдумы Ашот Егиазарян, ныне скрывающийся за границей, называл Бориса Ротенберга одним из совладельцев отеля «Москва», вокруг которого тогда развернулась ожесточенная борьба – контроль над ним пытались установить структуры другого дагестанца, Сулеймана Керимова (ныне важного свидетеля во французском следствии по масштабному уходу российской знати от налогообложения).

Но главное, что с начала 2010-х Ротенберги контролируют трейдера «Северный европейский трубный проект», крупного поставщика труб «Газпрому», который, как планировалось, должен был поставлять трубы для газопровода «Северный поток». Так что весьма вероятно, что судебный процесс затеян Борисом Ротенбергом отнюдь не только по личным причинам, но также чтобы сдвинуть с мертвой точки процесс закрепления в Европе работающей на своих подрядчиков (а не акционеров – как выявил скандальный доклад Sberbank CIB) российской газовой монополии.

Пойдут ли европейские банки на поводу у российских ОПГ? Что думают о сложившейся ситуации правительства соответствующих стран? Ведь все три категории вовлеченных участников около двух десятилетий наваривали на таких схемах. Покажет время, а подскажет американский OFAC.

Максим Михайленко, «Деловая Столица»