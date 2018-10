В России прокомментировали присуждение Сенцову премии Сахаров

Премию Сахарова присудили Сенцову сегодня. Он стал первым в истории украинцем – лауреатом премии Сахарова.

Член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Александр Брод заявил, что решение Европарламента о присуждении премии им. Сахарова украинскому режиссеру и политузнику Кремля Олегу Сенцову является проявлением политиканства, сообщает «ТАСС».

«Я не вижу за Сенцовым правозащитных заслуг, и выделение его из оказавшихся за решеткой правозащитников, журналистов – это политиканство», – сказал он.

Брод заявил, что в период, когда Сенцов голодал, «российские правозащитники прилагали необходимые усилия для своевременного оказания ему медицинской помощи».

По его словам, Сенцову можно посочувствовать, поскольку он «голодал и сильно похудел», но при этом добавил, что политузник Кремля «осужден по тяжелой статье».

Украинский режиссер Олег Сенцов был задержан в мае 2014 года. В августе 2015 Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил его к 20 годам колонии строгого режима за якобы готовящихся терактах в аннексирована Крыму.

Сенцова удерживают в российской колонии «Белый медведь» в Ямало-Ненецком автономном округе РФ.

Украинский режиссер и политический узник Кремля Олег Сенцов в четверг стал лауреатом премии Сахарова Европейского парламента, сообщила в Twitter евродепутат Ребекка Хармс.

Церемония объявления лауреата официально стартует в Европарламенте в 13:00 по киевскому времени. С речью выступит президент парламента Антонио Таяни.

#SakharovPrize 2018 laureate is #OlegSentsov I thank all my colleagues in the European Parliament esp @DariuszRosati for this decision . @SOSCrimea @EuromaidanPR @Hromadske @IlvesToomas @MaximEristavi @AtlanticCouncil @PressBerlinale

