Российский пропагандист Киселев предлагает «сузить» свободу слов в России

Он считает, что в России необходимо «установить границы» допустимой свободы самовыражения и свободы слова.

Российский пропагандист, гендиректор агентства «Россия сегодня» Дмитрий Киселев заявил о необходимости «определить границы невозможного и границы допустимого в свободе самовыражения, в свободе слова». С соответствующим призывом он выступил 25 октября на общем собрании Российской академии образования (РАО), сообщает «КоммерсантЪ».

«В своей недавней программе я прямо поставил задачу сузить свободу слова в России», – сказал Киселев.

Он добавил, что поводом к такому заявлению якобы стала новость о съемках комедии о блокадном Ленинграде, речь о фильме «Праздник», который в РФ призывают запретить.

По его словам, необходимо «создать новую светскую этику».

Киселев уверен, что «нет эффективного общества без внутренних запретов» и такие запреты должны внушить гражданам России сотрудники академии образования.

В частности, он призвал кандидата в президенты РАО Юрия Зинченко уделить этому вопросу особое внимание.

Как сообщалось, Киселев в своей программе на «Вести недели» на телеканале «Россия» регулярно рассказывает искаженную информацию о событиях в Украине.

21 марта 2014 года Европейский Союз обнародовал фамилии еще 12 граждан России и Украины, против которых введены санкции за действия по аннексии Крыма.

В свою очередь Киселев назвал «наступлением на свободу слова» его включение в санкционный список Евросоюза.

«КоммерсантЪ»