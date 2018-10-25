Российский пропагандист Киселев предлагает «сузить» свободу слов в России

Он считает, что в России необходимо «установить границы» допустимой свободы самовыражения и свободы слова.
Российский пропагандист, гендиректор агентства «Россия сегодня» Дмитрий Киселев заявил о необходимости «определить границы невозможного и границы допустимого в свободе самовыражения, в свободе слова». С соответствующим призывом он выступил 25 октября на общем собрании Российской академии образования (РАО), сообщает «КоммерсантЪ».
«В своей недавней программе я прямо поставил задачу сузить свободу слова в России», – сказал Киселев.
Он добавил, что поводом к такому заявлению якобы стала новость о съемках комедии о блокадном Ленинграде, речь о фильме «Праздник», который в РФ призывают запретить.
По его словам, необходимо «создать новую светскую этику».
Киселев уверен, что «нет эффективного общества без внутренних запретов» и такие запреты должны внушить гражданам России сотрудники академии образования.
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В частности, он призвал кандидата в президенты РАО Юрия Зинченко уделить этому вопросу особое внимание.
Как сообщалось, Киселев в своей программе на «Вести недели» на телеканале «Россия» регулярно рассказывает искаженную информацию о событиях в Украине.
21 марта 2014 года Европейский Союз обнародовал фамилии еще 12 граждан России и Украины, против которых введены санкции за действия по аннексии Крыма.
Украина может существовать либо в противостоянии России, либо в ее составе, – Портников
В свою очередь Киселев назвал «наступлением на свободу слова» его включение в санкционный список Евросоюза.