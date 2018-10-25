Дело украинца Гриба вернулось в суд

Суд только получил дело украинца Гриба после пересмотра его прокуратурой Кубани. Пока нет информации о назначение нового слушания дела.

Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону вновь начнет рассмотрение дела украинского политзаключенного Павла Гриба, обвиняемого Россией в содействии терроризму. Пресс-секретарь суда Алена Катькало сообщила о возвращение дела Гриба на рассмотрение суда, передает российский «Интерфакс».

«Дело в отношении Гриба вернулось к нам на новое рассмотрение после возвращения прокурору Кубани. Дата судебного заседания пока не назначена», – сказала Катькало журналистам.

Как сообщалось, Северо-Кавказский окружной военный суд отправил дело Павла Гриба на доработку.

Двадцатилетнему украинскому заключенному инкриминируют «склонение к теракту». По версии обвинения, Гриб под давлением Стефана Капиноса, с которым познакомился в 2013 году, склонял русскую школьницу Татьяну Ершову из Сочи изготовить и подорвать взрывчатку.

Российский суд начал рассмотрение уголовного дела против Гриба 3 июля. Тогда сообщалось, что заседания будут закрытыми.

Однако позже стало известно, что судить украинца будут все же в открытом режиме.

Гриб исчез 24 августа 2017 года в Беларуси. По его словам, на автостанции Гомеля его похитили неизвестные люди в штатском и передали другим неизвестным людям в каком-то лесу. Более суток его держали в помещении без окон, после чего отвезли в Смоленскую область РФ, где «законно» оформили арест.

Гриб страдает от портальной гипертензии и требует ежедневного приема специальных лекарств, ЕСПЧ несколько раз просил Россию предоставить информацию о его состоянии здоровья. В РФ отвечали, что у Гриба нет проблем со здоровьем.

«Интерфакс»