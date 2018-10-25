Европарламент принял резолюцию по ситуации на Азовском море

Европарламент принял резолюцию осуждающую российскую милитаризацию Азовского моря. В случае эскалации обстановки Россию ожидают новые санкции.

Европейский парламент призывает вице-президента Европейской комиссии, верховного представителя Европейского Союза Федерику Могерини подготовить возможные санкции против России, которые будут введены в случае эскалации в Азовском море. Соответствующая резолюция о ситуации в Азовском море была принята в четверг, передает «Левый Берег».

«Европарламент призывает вице-президента/высокого представителя более пристально следить за развитием ситуации с безопасностью в Азовском море, которая может иметь широкие последствия для политики безопасности, влияющие на ЕС и его государства-члены. Также (Европарламент) призывает вице-президента/высокого представителя внимательно следить за развитием событий, установить командную цепь и подготовить возможные ограничительные меры ЕС, которые должны быть введены в случае эскалации», – говорится в резолюции.

Также Европарламент призвал Могерини предпринять необходимые шаги для задействования мандата Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине, который охватывает всю ее территорию, включая морскую, к мониторингу ситуации в Азовском море.

Европарламент призвал Еврокомиссию и Европейскую службу внешних связей рассмотреть возможные пути поддержки перевозчиков и портов, пострадавших от блокирования и проверок Россией кораблей в Керченском проливе и Азовском море, в частности, путем новых проектов развития и инвестиций в портах Мариуполя и Бердянска, доступ к которым затруднен из-за действий России.

В резолюции отмечается, что незаконной блокаде и проверкам со стороны РФ подверглись более 120 коммерческих судов под флагами различных государств-членов ЕС.

«Европарламент рассматривает такие проверки как ограничение свободы судоходства и препятствие торговле и перевозкам в регионе, что ведет к убыткам при простое на всех судах на пути в/из портов Украины; Европарламент указывает, что эти проверки оказывают значительное негативное влияние на рабочую нагрузку и экономическую жизнеспособность соответствующих портов Украины», – говорится в документе.

Европарламент осуждает Россию за нарушение суверенитета Украины путем незаконной оккупации Крыма и строительства моста через Керченский пролив, за усиленную милитаризацию Крымского полуострова и Азовского моря и увеличение военного присутствия российских военно-морских сил путем укрепления Черноморского флота РФ и береговой охраны в Азовском море.

Европарламент также поддержал Украину в ее усилиях по продолжению использования дипломатических и правовых средств для противодействия РФ, включая продолжающийся арбитражный процесс в соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву.

Напомним, с момента открытия моста через Керченский пролив, соединившего оккупированный Крым с Россией, российская сторона имеет возможность блокировать украинские порты в Азовском море.

Евросоюз не приемлет милитаризацию Азовского моря Россией и считает это опасным явлением.

«Левый Берег»