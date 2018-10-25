Как произошла передача Севастополя и Крыма Украине в 1954 году

В Кремле могут рассказывать какие угодно байки, но существуют законы. А закон говорят о строгом соблюдение процедуры передачи Крым и Севастополя в состав УССР из РСФСР.

В свое время студентом в университете исследовал вопрос сначала конституционно-правового статуса, а впоследствии – правового положения Автономной республики Крым, пишет на своей странице Facebook заслуженный юрист Украины, бывший заместитель главы ЦИК Андрий Магера.

В 1954 году Севастополь передавался от РСФСР к УССР в составе тогдашней Крымской области. Ни в Конституции РСФСР 1937 года, ни в Конституции УССР 1937 не было такого понятия как «город республиканского подчинения». Лишь в статье 71 Конституции РСФСР 1978-го появилось упоминание об отдельном статусе Москвы и Ленинграда, а в статье 77 Конституции УССР того же года – об особом статусе Киева и Севастополя (фактически приравненных к статусу областей).

Свого часу в університеті, як студент, досліджував питання спершу конституційно-правового статусу, а згодом — правового… Опубліковано Андрієм Магерою Середа, 24 жовтня 2018 р.

Поэтому в Кремле могут рассказывать какие угодно байки, но Крымская область с городом Севастополем была передана из состава РСФСР в состав УССР в строгом соответствии с Конституцией СССР 1936-го, Конституции РСФСР 1937-го и Конституции УССР 1937 годов.

Впоследствии это было подтверждено Конституцией РСФСР 1978-го (статья 71), Конституцией УССР 1978-го (статья 77), Конституцией Российской Федерации 1993-го (статья 65), Конституционным договором 1995 (статьи 46, 53, 54, 57, 58, 59), Конституцией Украины 1996 (статья 133), а также двумя двухсторонними базовыми международными договорами 1990 и 1997 годов – о признании территориальной целостности РФ и Украины.

Андрий Магера, Facebook