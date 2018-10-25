Российская оккупация Азовского моря. Недооцененная угроза

Надо быть готовыми к худшему сценарию. Ситуация с эскалацией Россией напряженности в акватории Азовского моря может вылиться в еще один военный конфликт – морскую войну.

Запоздалая и слишком мягкая реакция. Именно так могу прокомментировать подготовленный Европарламентом проект резолюции по ситуации в Азовском море, пишет на своей странице в Facebook экс-представитель Украины в Трехсторонней контактной группе в Минске, бывший посол Украины в Беларуси Роман Бессмертный.

Введение должности представителя по вопросам Крыма и Донбасса и возможное усиление санкций – это конструктив. Но, к сожалению, могу констатировать, что европейские чиновники недооценивают угрозы.

Запізніла і надто м’яка реакція.Саме так можу прокоментувати підготовлений Європарламентом проект резолюції щодо… Опубліковано Романом Безсмертним Четвер, 25 жовтня 2018 р.

Азов сегодня – это еще один плацдарм российско-украинской войны. Еще одна зона напряженности, которая может стать зоной боевых действий. Конечно, Украина хоть и несколько флегматично, но все же реагирует на увеличение там российского присутствия. Поэтому крайне необходимо и дальше действовать, причем гораздо активнее.

Исходя из этого, не могу спокойно реагировать на работу российско-украинской комиссии по вопросам рыболовства в Азове. Это же абсурд – делить квоты на рыбу в то время, когда Европарламент рассматривает вопрос, касающийся инцидентов в Азовском море. Полностью поддерживаю действия Рефата Чубарова, сорвавшего работу этой комиссии.

Да вообще, каким образом и как подобная встреча могла быть организована? Кто был ее инициатором? Это однозначно провокация и худшее проявление «понимания» украинскими чиновниками ситуации в российско-украинских отношениях.

К тому же раздражает и тот факт, что украинское общество воюет, а государство в это время приторговывает с агрессором. Согласно статданным, товарооборот между Украиной и Россией увеличивается!

И эти российские деньги потом станут фондом для прокремлевских кандидатов в президенты Украины. Безусловно, это недопустимая ситуация, которая лишь увеличивает напряжение в обществе, ухудшает отношение к власти.

Роман Бессмертный, Facebook