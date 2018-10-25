Российская угроза. Чего опасаться Украине на выборах-2019?

Если РФ вмешивалась в американские выборы, то почему бы им не вмешаться в украинские? Вопрос в другом: в какой форме они это сделают?
Полагаю, совершенно недооцененным фактором грядущих украинских выборов будет вмешательство РФ в различных его формах. Если они вмешивались в американские выборы, – пишет на страницах «Нового Времени» журналист Евгений Киселев, – что является теперь очевидным фактом, почему бы им точно так же не вмешиваться в выборы президента и парламента Украины?
Россиянам это вполне по зубам. Делать это и с помощью кибератак, далеко заброшенной сети фейсбучных и прочих сетевых троллей, создание фейковых аккаунтов. То есть, используя все технологии, применявшиеся в 2016 году в США.
Украина может существовать либо в противостоянии России, либо в ее составе, – Портников
Во-вторых, не секрет, что в Украине есть и пророссийские партии, и движения, и политики. Да и многие украинские бизнесы (и их владельцы) по-прежнему пуповиной связаны с РФ. Плюс есть определенный сегмент электората, который по-прежнему уверен, что с Россией нужно быть вместе, что нужно дружить. Недавний опрос, проведенный фондом Демократические инициативы вместе с КМИС, показал, что 6% населения продолжают открыто выступать за то, чтобы дружба и интеграция с РФ была магистральным направлением украинской внешней политики.
То есть, несмотря ни на аннексию Крыма, ни на войну на Востоке, ни на тысячи убитых и раненых, ни на сотни тысяч внутренне перемещенных лиц – 6% продолжают об этом отрыто и упрямо говорить. И теперь давайте задумаемся: а сколько людей об этом молчит и не хочет открыто заявлять? Я считаю, что это – самый важный фактор. Я не сомневаюсь, что среди украинского политикума найдется достаточное количество циничных деятелей, которые охотно примут помощь РФ как отрыто, так и в тайной форме.
В-третьих, Виктор Медведчук скупает информационные каналы. Он что, скупает их под себя? Не думаю, что он настолько наивен, чтобы считать, что у него есть шансы победить на президентских выборах. Под Мураева или Рабиновича? Тоже не думаю, что они всерьез предполагают, что эти кандидатуры смогут на выборах победить.
«Украинцы, сдавайтесь!». Кремлевские технологии на украинских выборах
Значит – под кого-то еще. Под кого – не трудно догадаться. Какому действующему украинскому политику Медведчук помогал договориться с Януковичем и Партией регионов о коалиции? Кто был главным посредником в связях между Батьківщиной и Медведчуком? Андрей Портнов – в то время ближайший помощник Тимошенко по юридическим вопросам. И сами знаете, кто он сегодня.
Кстати, знаете, кто был единственным украинским политиком, к которому был благосклонен Путин в 2014 году? Когда его спросили, кого РФ поддержит на президентских выборах, он ответил: «Мы будем работать с любым президентом, которого выберет украинский народ. Например, мы хорошо работали с Юлией Тимошенко, когда она была премьер-министром».
Российская угроза на предстоящих выборах в Украине слишком недооценена.
Евгений Киселев, «Новое Время»