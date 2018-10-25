Венгрии пожаловалась в НАТО на существенное ухудшение отношения с Украиной

Глава внешнеполитического ведомства Венгрии Сийярто заявил генсеку НАТО Столтенбергом, что «Киев действует против венгерского меньшинства».

Ситуация в отношении Украины существенно ухудшилась ввиду отсутствия поправок к украинскому закону об образовании и нового закона о языке, принятого Верховной радой. Министр иностранных дел и торговли Венгрии Петер Сийярто сделал такое заявление после встречи с генеральным секретарем НАТО в Брюсселе, пишет пресс-служба правительства.

После встречи с Йенсом Столтенбергом Сийярто заявил, что Киев действует против венгерского меньшинства.

По словам Сийярто, новый закон о языке «лишает национальные общины права пользования родным языком в культуре, средствах массовой информации и самоуправлении, образовании».

«Понятно, что при таких условиях мы не можем утвердить проведение совещания министров иностранных дел на уровне Совета НАТО-Украина», – сказал он.

В контексте разблокирования совещаний Сийярто заявил о необходимости изменений в украинское законодательство в соответствии рекомендаций Венецианской комиссии.

«По словам министра, Столтенберг спросил, можно ли воспринимать всерьез обязательства Украины по НАТО, если Киев не выполнил простых условий, которые были известны еще год назад», – говорится в сообщении.

Венгрия поддерживает вступление Македонии в НАТО, а также поддерживает активизацию плану действий относительно членства Боснии и Грузии, сказал Сийярто.

Напомним, Киев обратился к Парламентской ассамблеи НАТО с призывом повлиять на Венгрию, которая блокирует евроатлантические стремления Украины.

Пресс-служба правительства Венгрии