Украина сообщила международному суду «призыве» Россией крымчан на воинскую службу

В связи с российской оккупацией Крыма, такие действия расцениваются как военное преступление, так как жителей оккупированных территорий призывать нельзя.

В Международный уголовный суд подано информационное сообщение о фактах принуждения жителей Крыма к службе в вооруженных силах РФ, что является военным преступлением. Прокурор прокуратуры Автономной Республики Крым Елизавета Дзигора рассказал об этом на пресс-конференции в Киеве, сообщает «Интерфакс-Украина».

Она рассказала, что по нормам международного права государство-оккупант имеет ряд обязательств – и один из запретов заключается в недопущении призыва на службу в вооруженные силы государства-оккупанта.

«РФ этого запрета не придерживается, призыв происходит… Таким образом, очевиден факт совершения военного преступления… Информационное сообщение в Международный уголовный суд, которое было направлено прокуратурой АРК… содержит в себе ряд фактов этого преступления, которые подтверждаются доказательствами», – сообщила прокурор.

Доказательства оформлены надлежащим образом и систематизированы, они будут дополняться, отметила она.

«Целью подачи такого информационного сообщения в МУС является расследование, которое будет начато офисом прокурора МУС в Украине», – пояснила Дзигора.

По ее словам, важным доказательством станут показания свидетелей и непосредственно потерпевших.

Говоря о процедуре рассмотрения этого обращения в МУС, прокурор пояснила, что необходимо пройти критерий приемлемости.

«В настоящее время мы находимся на стадии предварительного изучения секретариатом офиса прокурора МУС информационных сообщений… прокурор МУС может принять решение о необходимости начать расследование на территории Украины с созданием соответствующего представительства в Украине», – сказала Дзигора.

Когда это будет сделано, материалы передадут на рассмотрение непосредственно в сам МУС для вынесения решения.

Дзигора напомнила, что ранее в МУС были поданы информационные сообщения о национализации госимущества на оккупированной территории и депортации гражданского населения – незаконном перемещении заключённых с территории Крыма на территорию РФ.

Аналитик ОО «Крымская правозащитная группа» Александр Седов рассказал, что были изучены 165 нормативно-правовых актов, подтверждающих факты проведения призыва крымчан на службу в российской армии.

Также, по его словам, был проанализирован массив информации, в том числе, из социальных сетей, с доказательствами принуждения крымчан к службе в различных воинских частях Российской Федерации.

Седов подчеркнул, что в настоящее время есть 33 приговора российских судов в отношении жителей Крыма за уклонение от службы в вооруженных силах РФ, еще три таких факта находятся на рассмотрении судов.

Постоянный представитель президента Украины в АРК Борис Бабин советует крымчанам призывного возраста становиться на воинский учет на подконтрольной Киеву территории, чтобы избежать призыва в российскую армию.

В тоже время, жители Крыма призывного возраста могут избежать службы в оккупационных Вооруженных силах Российской Федерации, зарегистрировавшись в украинских военкоматах, при том от срочной службы в Украине освобождены, заявил член Меджлиса крымскотатарского народа Эскендер Бариев.

«Юноши призывного возраста, проживающие в Крыму, должны приезжать и регистрироваться в военных комиссариатах в Украине», – сказал Бариев на пресс-конференции в четверг в Киеве.

По его словам, это один из способов избежать службы в Вооруженных силах РФ, поскольку при наличии такой регистрации военкоматы на оккупированной территории не имеют права призывать молодых людей в свои Вооруженные силы.

В то же время Бариев напомнил, что, согласно закону о временно оккупированных территориях, такой призывник освобождается от прохождения срочной службы в Украине.

Бариев подчеркнул, что Российская Федерация, призывая жителей полуострова в армию, нарушает международное законодательство, в частности Женевскую конвенцию. Он также напомнил, что в резолюции ООН по Крыму была рекомендация России прекратить практику призыва жителей Крыма в свои вооруженные силы.

«Интерфакс-Украина»