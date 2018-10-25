Россия ввела в Азовское море два военных корабля

Ожидается, что Россия перебросит в Азовское море еще один сторожевой корабль «Стерегущий», который сейчас совершает поход по Волге.
Председатель Государственной пограничной службы Украины Петр Цигикал заявил, что 24 октября Россия завела в акваторию Азовского моря два военных корабля, и еще один – на подходе. Заявление было сделано на Львовском форуме по безопасности, передает «Укринформ».
«Вчера два сторожевых корабля – «Сыктывкар» и «Кизляр» были, внутренними водами Российской Федерации, доставлены в порт Азов, сейчас они находятся в акватории Азовского моря», – сказал Цигикал.
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Он отметил, что в Азовское море сейчас направляется еще один российский военный корабль.
«Сегодня началось буксование еще одного корабля, «Стерегущий». Он прошел, по нашей информации, Ярослав. Ожидаем его прибытия тоже в Азов», – добавил глава Госпогранслужбы.
Цигикал отметил, что кроме этих кораблей, Россия уже имеет группировку из более 120 кораблей и катеров в Азовском море.
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«На сегодняшний день ситуация достаточно серьезная, достаточно угрожающая», – заявил он.
Ранее, для увеличения численности своих надводных сил в Азовском море, Россия перебросила два корабля ПСКР-920 (б / н 178) «Сыктывкар» и ПСКР-921 «Кизляр» (б / н 177) проекта 10410 «Светляк» Береговой охраны ФСБ.
Как сообщалось, российское правительство выделило Минобороны РФ в пользование на 20 лет часть акватории Таганрогского залива Азовского моря, которая находится в 1,5 милях от побережья вблизи российского города Эйск, что в 65 км от украинского Мариуполя.