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Новости

«Газпром» инициировал арбитражное разбирательство против Украины в международном суде

«ТАСС»
25 октября 2018

В компании считают, что штрафы наложенные в Украине и превышающем 6 млрд долларов – являются «необоснованными» и «несправедливыми».

«Газпром» 25 октября инициировал арбитражное разбирательство против Украины с целью защиты своих инвестиций на ее территории, передает «ТАСС» со ссылкой на сообщение компании.

Разбирательство вызвано тем, что «Украина в лице Антимонопольного комитета наложила на «Газпром» необоснованный и несправедливый штраф в размере, превышающем 6 млрд долларов (включая пени) за якобы злоупотребление монопольным положением на рынке транзита газа Украины», отмечает «Газпром».

Украина может существовать либо в противостоянии России, либо в ее составе, – Портников

«Газпром» просит арбитраж принять решение о выплате денежного возмещения и применении иных средств правовой защиты.

Отмечается, что разбирательство инициировано в соответствии с Арбитражным регламентом ЮНСИТРАЛ (Комиссия ООН по праву международной торговли).

«ТАСС»

Tags: Газпром, Россия, Украина, штраф

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