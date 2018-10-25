«Газпром» инициировал арбитражное разбирательство против Украины в международном суде

В компании считают, что штрафы наложенные в Украине и превышающем 6 млрд долларов – являются «необоснованными» и «несправедливыми».

«Газпром» 25 октября инициировал арбитражное разбирательство против Украины с целью защиты своих инвестиций на ее территории, передает «ТАСС» со ссылкой на сообщение компании.

Разбирательство вызвано тем, что «Украина в лице Антимонопольного комитета наложила на «Газпром» необоснованный и несправедливый штраф в размере, превышающем 6 млрд долларов (включая пени) за якобы злоупотребление монопольным положением на рынке транзита газа Украины», отмечает «Газпром».

«Газпром» просит арбитраж принять решение о выплате денежного возмещения и применении иных средств правовой защиты.

Отмечается, что разбирательство инициировано в соответствии с Арбитражным регламентом ЮНСИТРАЛ (Комиссия ООН по праву международной торговли).

«ТАСС»