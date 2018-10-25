Украина может существовать либо в противостоянии России, либо в ее составе, – Портников

Никакого другого пути для восстановления территориальной целостности Украины, кроме системной работы по ослаблению России, не существует.

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков подчеркнул, что консультации, которые провел в Москве советник президента США Джон Болтон не привели к взаимопониманию по украинскому вопросу, пишет на страницах «Espreso.TV» Виталий Портников.

«Наши позиции с американцами кардинально расходятся по множеству вопросов. И я не ощущаю, что в этой сфере есть какое-то сближение или основа для какого-то постепенного углубления взаимопонимания. Это, скорее, негативный момент», – отметил Рябков.

Эта простая констатация факта еще раз напоминает о простой истине: Москва и Вашингтон не могут достичь согласия по украинскому вопросу, потому что придерживаются диаметрально противоположных позиций.

С точки зрения России, американцы должны признать российский статус оккупированного Крыма (или закрыть глаза на оккупацию полуострова), согласиться с пребыванием российских войск на Донбассе и гарантировать неприсоединение Украины к НАТО и Европейскому Союзу – только тогда война на Донбассе будет прекращена, а сам регион превратится в украинское Приднестровье, очаг коррупции, контрабанды и удержания Украины в российской орбите.

С точки зрения США, Россия должна уйти из Донбасса, признать, что не имела никакого права аннексировать Крым и согласиться, что сама Украина имеет право самостоятельно определиться со своим выбором.

Где тут возможность для компромисса? Ее нет и не будет, как не было и не могло быть компромисса по поводу принадлежности балтийских стран. Для США это всегда были оккупированные Советским Союзом государства. Для Советского Союза это были просто «республики советской Прибалтики». Даже сейчас, когда независимость балтийских стран восстановлена, в Москве не желают признать самого факта их оккупации – каково!

Украинцам стоит сделать из этого простые выводы. Никаких политических договоренностей о судьбе Крыма и Донбасса не будет – пока Россия способна сопротивляться международному давлению, пока в этой стране не начались необходимые для достижения «компромисса» разрушительные кризисные явления, она никуда не уйдет. Никакого пути для восстановления территориальной целостности Украины, кроме системной работы по ослаблению России просто не существует.

Но даже если после краха режима Россия уйдет из Донбасса и Крыма, ее власти – и, самое главное, ее народ – никогда не признают, что была оккупация этих территорий и будут рассказывать нам сказки о «справедливом референдуме» и «восстании шахтеров».

И накапливать силы для реванша. Это тоже нужно понимать. Такова судьба Украины – быть либо в противостоянии с Россией, либо в составе России. Третьего не дано.

Это должны понять и украинские политики, которые думают, что о чем-то договорятся с Путиным, если придут к власти – не договоритесь, хватит лгать себе и народу!

Это должны понять и те украинские избиратели, которые думают, что стоит им проголосовать за кого-то «правильного» – и этот новый мессия договорится с Москвой или просто освободит Донбасс и Крым с помощью волшебной палочки. У украинского избирателя совсем другой выбор – жить и бороться в эпоху противостояния с врагом, подчиниться этому подлому врагу или эмигрировать, это тоже выход.

И тот, кто хочет стать рабом или эмигрантом, должен хотя бы не мешать свободным людям строить свою страну.

Виталий Портников, «Espreso.TV»