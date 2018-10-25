Шесть человек стали жертвами оккупационного режима в Крыму в 2018 году

Действия оккупационных властей в отношение украинцев в Крыму, которых задерживают и арестовывают привели к смертельным исходам. Четверо из жертв оккупантов – крымские татары.

В Крыму с начала года шесть человек стали жертвами оккупационного режима с летальным исходом. Крымскотатарским ресурсным центром был проведен анализа нарушений прав человека в аннексированном Россией Крыму, результаты которые презентовал глава правления организации и член Меджлиса крымскотатарского народа Эскендер Бариев, передает «Левый Берег».

«Общее количество жертв за отчетный период нами было зафиксировано шесть, из них жертвы из числа крымских татар – четверо… В основном жертвы зафиксированы нами именно в первой половине 2018 года», – сообщил Бариев в ходе презентации.

С января по сентябрь российские силовики задержали 91 украинца, 65 из которых – представители крымскотатарского народа. Общее количество арестов составило 138, из которых 107 – аресты крымских татар. Кроме того, российские силовики провели 111 допросов, 79 из них – в отношении крымских татар, а также 79 обысков, 68 из которых – в домах крымских татар.

Также зафиксировано 355 нарушений права на справедливый суд, 299 из которых – в отношении крымских татар, 40 нарушений права на наивысший достижимый уровень физического и психического здоровья, 5 нарушений права на мирные собрания, 8 незаконных этапирований.

Общая сумма штрафов, назначенных так называемыми «судами» в аннексированном Россией Крыму за указанный период составляет 2 113 500 рублей (910 тыс. гривен).

Напомним, что в соответствии с международным правом полную ответственность за происходящее на оккупированных территориях несет страна-оккупант. В случае с Крымом это Россия.

«Левый Берег»