Пустые угрозы. Почему у Путина не получится напугать Европу

Путин пытается напугать европейцев готовностью к новой гонке вооружений в мире, перекладывая ответственность на Трамп. Но мир изменился…

Владимир Владимирович решил напугать европейцев тем, что если американцы выйдут из очередного ограничительного договора и решат разместить ракеты в европейских странах, эти страны могут быть уничтожены российскими ракетами в ходе «ответного удара» по американцам, пишет на страницах «Грани.Ru» Виталий Портников.

Ничего нового в этой фразеологии новоявленного ядерного жандарма Европы нет. Точно так же вели себя и советские руководители, которые угрожали именно европейцам, а не американцам по простому воровскому принципу «убью твоего брата», «изнасилую твою жену» и что там у них еще.

После этих угроз, как правило, международным отделом ЦК КПСС выделялись деньги на мировое движение сторонников мира, чтобы проводить в странах Западной Европы манифестации с требованием немедленно убрать из этих стран американские «Першинги», чтобы облегчить задачу советским миротворцам. Ну и, конечно, митинги тружеников полей и заводов СССР и стран социалистического лагеря тоже проводились, и там тоже требовали убрать американские войска и американские ракеты и брали обязательство произвести как можно больше своих, хороших.

Понятно, что Владимиру Владимировичу с его укоренненностью во всем советском очень хочется воспроизвести эту ситуацию, напугать Европу до смерти, заставить ее выступить единым фронтом против лиходея Трампа и его ракетных планов. Но не все так просто с борьбой за мир, как раньше.

Во-первых, американцы больше не скрывают, что не собираются замечать демонстративных нарушений Москвой договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности – и во время своего пребывания в Москве Джон Болтон дал это понять своим собеседникам.

Во-вторых, намерений размещать новые ракеты в Европе у союзников по НАТО нет – и об этом однозначно заявил генеральный секретарь союза Йенс Столтенберг.

В-третьих, Европа уже не та. И если на западе континента можно в очередной раз организовать миротворческую кадриль, то в таких странах, как Польша или Латвия, уже точно знают, что лучше американские ракеты, чем российские войска, под дулами которых организовывались митинги ударников производства. И чем больше Путин будет их запугивать, тем больше они будут хотеть американского присутствия на своей территории – потому что после Крыма и Донбасса совершенно неясно, как иначе защититься от кремлевского безумия.

Так что Путину не стоит рассчитывать, что история повторится и ему удастся выставить себя обиженным миротворцем, а американцев – бездушными агрессорами, подставляющими Европу под российский атомный удар. Трамп – несмотря на свою готовность расторгнуть пресловутый договор – никому не угрожает, говорит лишь о восстановлении паритета.

Угрожает только Путин.

Виталий Портников, «Грани.Ru»