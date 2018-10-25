«Украинцы, сдавайтесь!». Кремлевские технологии на украинских выборах

По сравнению с довоенным временем кремлевские месседжи изменились. Нас уже не заманивают хитро, нам просто открыто угрожают.

Экологическая катастрофа в оккупированном РФ Крыму и серия обострений в ходе войны на востоке Украины хоть и привлекли внимание международного сообщества, отнюдь не заставили Кремль отступить, пишет Юрий Вишневский на страницах «Деловой Столицы».

Напротив, украинская повестка дня на недавней Генассамблее и в Совбезе ООН, дебаты вокруг резолюций по Крыму и вводу международных миротворческих сил в ОРДЛО, обстановка в Азовском море демонстрируют, что и стилистика действий, и цели Москвы на украинском направлении остаются прежними. А поэтому вполне резонным выглядит вопрос: к каким форматам давления Кремль прибегнет в дальнейшем?

По мнению Центра изучения России и оккупированных территорий, к таковым следует отнести эскалацию в Азовском море, усиление давления на украинских олигархов, дипломатические и информационные диверсии и – последнее по списку, но, пожалуй, первое по важности – активное вмешательство в избирательные процессы. Наш взгляд на то, в каких формах это будет происходить и как этому противостоять, читайте во втором ежегодном специальном исследовании «Пятый год войны: новые вызовы для Украины».

Три с половиной кандидата

Сейчас выглядит так, что на президентских выборах будут реально сражаться за выход во второй тур три с половиной кандидата. Остальные будут решать другие задачи – кто-то будет пиариться, чтобы следующей осенью провести свою партию в парламент, кто-то будет выполнять функции технического кандидата.

Первые два из трех с половиной – это, понятно, Петр Порошенко и Юлия Тимошенко. А третий – это условный кандидат для пророссийского электората. Кто будет главным в этой нише – за это сейчас идет борьба между представителями «Оппоблока» Юрием Бойко и Александром Вилкулом и лидером партии «За життя» Вадимом Рабиновичем.

После прихода в партию «За життя» кума Путина Медведчука началась консолидация «За життя» и «Оппоблока». С призывом объединить усилия к «Оппоблоку» обратился Рабинович, на что тут же дал согласие один из лидеров «Оппоблока» Сергей Левочкин.

С показным демаршем против такого развития событий выступил глава политсовета «За життя» Евгений Мураев, который объявил об уходе из этой партии и создании собственной партии «Наши». Задачей партии Мураева будет мобилизовать самую радикальную часть пророссийского электората. Но основная масса пророссийских избирателей, по-видимому, предпочтет единого кандидата от «Оппоблока» и «За життя» как имеющего наибольшие шансы на выход во второй тур.

Этим единым кандидатом необязательно станет Бойко, Вилкул или Рабинович. Не исключено, что «Оппоблок» и Медведчук попробуют найти какое-то псевдоновое лицо – как в России для коммунистов нашли Павла Грудинина вместо всем надоевшего Геннадия Зюганова. Это может быть мэр какого-то города. Классический пример – мэр Запорожья Владимир Буряк.

Он выходец из комбината «Запорожсталь», «хозяйственник с харизмой», ему нетрудно создать имидж «человека дела, который досконально знает проблемы городов и реальной экономики и не бросает слов на ветер». Но в любом случае откровенно пророссийские силы в конечном итоге определятся с одним основным кандидатом, чтобы тот имел реальные шансы на выход во второй тур.

Наконец, есть полдюжины тех, кто потенциально мог бы сыграть роль «полкандидата»: это и Святослав Вакарчук, и Анатолий Гриценко, и Владимир Зеленский, и Олег Ляшко, и Андрей Садовый, и кто-то от объединения крайне правых – «Национального корпуса», «Правого сектора» и «Свободы». Сейчас никто из них не выглядит как полноценный кандидат, способный конкурировать с первыми тремя. Скорее они выглядят как шоумены, которые будут раскручивать себя и свои политпроекты в расчете на парламентские выборы.

Однако видимость бывает обманчивой. И не исключено, что один из тех, кто сейчас выглядит «третьим с половиной», окажется полноценным четвертым. По крайней мере, в этом может быть очень заинтересован Кремль.

Иерархия кремлевских задач

Говоря о задачах, которые ставит перед собой на грядущих украинских выборах Кремль, конечно, можно сказать, что его задача-максимум – это победа откровенно пророссийского кандидата. Но это заведомо нереалистичная задача-максимум. Это понимает даже Медведчук, а через него должен понимать и Путин.

Как о реалистичной задаче можно говорить о выходе пророссийского кандидата во второй тур. Кстати, и у штаба Порошенко, и у штаба Тимошенко есть заинтересованность в том, чтобы во второй тур против их кандидата вышел именно такой конкурент – дескать, у него намного легче выиграть. И если кампании Порошенко и Тимошенко сфокусируются друг против друга, то выход ставленника Кремля во второй тур будет почти гарантированным.

Это было бы для Кремля очень важным и, по сути, самодостаточным достижением. Прежде всего пророссийские силы автоматически получают статус второй крупнейшей политической силы в Украине. К тому же выход во второй тур означает дополнительные три недели агитации.

После президентской избирательной кампании сразу начнется парламентская. Поэтому те две партии, чьи кандидаты выйдут во второй тур, получат агитационную фору перед всеми остальными партиями плюс имидж фаворитов парламентской гонки. Так что «партия Кремля», если она выведет своего кандидата во второй тур, сможет получить в новом парламенте не 43 места, как сейчас у «Оппоблока», а в три раза больше.

Напомним также и то, что Украина не президентская, а парламентско-президентская республика, то есть правительство формируется не президентом, а парламентом при некотором участии президента. Располагая мощной фракцией, «партия Кремля» сможет попытаться объединить вокруг себя депутатское большинство.

Но даже и в статусе оппозиции она будет влиятельным игроком, играя на противоречиях внутри правящей коалиции и при любой возможности ставя ей палки в колеса. Словом, победа на президентских выборах – это тощий журавль в небе, а вот мощная фракция в парламенте – это жирная синица в руке.

Однако стоит подчеркнуть, что описанный выше сценарий – это все же для Кремля не задача-максимум, а скорее задача-минимум. Реалистичная задача-максимум для Кремля – это чтобы во второй тур не прошел Порошенко. То есть чтобы туда попали пророссийский кандидат и Тимошенко.

Такой сценарий крайне желателен Кремлю в любом случае, независимо от того, какую политику намерена проводить на президентском посту Тимошенко. Даже если она собирается продолжать курс в НАТО и ЕС, еще интенсивнее укреплять украинскую армию и т. д., Кремлю в любом случае важно нанести личное поражение Порошенко.

Тому есть несколько причин. Во-первых, таков сильнейший личный мотив Путина. Во-вторых, это покажет всем – украинцам, Западу, да и россиянам, что Путин обязательно добивается, чего хочет. Захотел убрать Порошенко (с президентского поста) – и вот, смотрите, тот с позором проиграл уже в первом туре. Ну и для Тимошенко это стало бы уроком на будущее.

Наконец, поражение Порошенко на выборах очень легко приравнять к поражению всей его политики. «Украинцы устали бороться и готовы сдаться на милость Путина» – об этом будет трубить не только кремлевская пропаганда, к такому же выводу, вполне вероятно, придет и Запад.

Для реализации этого сценария как раз и может пригодиться четвертый кандидат – чтобы он отобрал как можно больше голосов у Порошенко и при этом не конкурировал с Тимошенко. Такой выдвиженец должен иметь харизму, чтобы на него клюнули избиратели, и амбиции, чтобы самому верить в свою победу.

В идеальном для Кремля варианте этот четвертый вообще пробился бы на третье место в президентской гонке, опередив Порошенко по числу собранных голосов. И тогда фиаско Порошенко было бы особенно унизительным. А Кремль рассказывал бы всему миру о полном фиаско Украины.

Инструменты манипуляций

Перейдем теперь от целей к средствам их достижения. Известно, что любая избирательная кампания – это соревнование политтехнологий. Хотя они весьма разнообразны, но можно разделить их на две группы.

Первая – это технологии искажения результата: админресурс, скупка голосов, фальсификации. Судя по всему, эти технологии давно уже являются (или же никогда не переставали быть) основными в России. Возможно, они были основными в некоторых регионах Украины, таких как Донетчина и Луганщина.

Но в общеукраинских кампаниях, как показывает почти тридцатилетний опыт, это все же технологии второго порядка. Они способны обеспечить несколько лишних депутатов в парламенте, но не победу на президентских выборах. Если же перегнуть палку, то конечный эффект может оказаться противоположным ожидаемому – доказано Януковичем и Медведчуком во время первого Майдана.

Причина тут и в региональной разнородности политических предпочтений, и в традиционном для украинцев отсутствии пиетета перед властью. Вспомним, что кандидаты в президенты от власти в Украине побеждали только дважды: в 1991-м – Леонид Кравчук и в 1999-м – Леонид Кучма.

На всех остальных выборах победу праздновали кандидаты от оппозиции: в 1994-м – Кучма, в 2004-м – Виктор Ющенко (его победу, украденную фальсификациями, отстояла Оранжевая революция), в 2010-м – Виктор Янукович. Что касается 2014 г., то на тех выборах сложилась довольно уникальная ситуация: победил рядовой депутат Петр Порошенко, не входивший ни в какую фракцию и, стало быть, формально не относившийся ни к старой, ни к новой власти.

В украинских условиях наибольший эффект традиционно дает вторая группа политтехнологий. Это – манипулирование общественным мнением. Но тут нужно различать три составляющие: это, во-первых, проводники манипуляций, то есть СМИ, во-вторых, озвучиватели манипуляций, то есть «говорящие головы» из числа политиков и так называемые ЛОМы (лидеры общественного мнения), в-третьих, смысловое содержание манипуляций, то есть те мифологемы, которые озвучиваются «говорящими головами» и ЛОМами. Для успеха необходимы все три компоненты.

Возьмем СМИ. В Украине на трех последних президентских выборах решающую роль играли четыре крупнейшие группы телеканалов плюс сопровождающий пул интернет-сайтов и газет. В 2004-м Оранжевая революция победила в тот момент, когда на ее сторону перешли (вместе с рядом других влиятельных игроков) «1+1» и каналы Виктора Пинчука.

В 2010-м победа Януковича была предрешена, поскольку за ним был явный телевизионный перевес. Ну а в 2014-м все четыре крупнейшие группы каналов по большому счету работали на одного кандидата. И этого хватило, чтобы сделать излишним второй тур.

Отсюда вывод: для уверенной победы желательно иметь пул из двух крупных каналов плюс еще что-то. Сейчас за Порошенко не «топит» ни одна из четырех групп. Каналы Пинчука пока что вроде бы нейтральны, но могут склониться в сторону Тимошенко, особенно если рейтинги создадут ей имидж фаворита гонки. Каналы Игоря Коломойского уже давно явно поддерживают Тимошенко и столь же явно «кошмарят» Порошенко.

Каналы Сергея Левочкина сейчас пиарят Юрия Бойко, но легко могут переключиться на другого кандидата, если договорятся «Оппоблок» и Медведчук. Кремль еще хочет принудить Ахметова подключить свои каналы к поддержке откровенно пророссийского кандидата. Сейчас РФ обложила бизнес Ахметова со всех сторон: у него отобрали его активы в ОРДЛО, его экспорт в РФ и импорт из РФ под угрозой блокирования, а торговля с компаниями из других стран через Мариупольский порт уже блокируется российскими кораблями.

Таким образом, если брать по максимуму, то на стороне Тимошенко могут сыграть две из четырех крупнейших телегрупп, а другие две – на стороне пророссийского кандидата. При таком раскладе, конечно, существенно повышается вероятность того, что именно эти два кандидата окажутся во втором туре, как и хотелось бы Кремлю.

Война смыслов

Понятно, что реальная картина будет намного сложнее. Нельзя сбрасывать со счетов ни более мелкие телеканалы и радио, ни печатные и онлайн-издания, ни соцсети, ни такое древнейшее СМИ, как слухи. Но в любом случае масс-медиа – это только проводники смыслов, а важны еще и сами смыслы, а также те, кто будет их озвучивать.

Если говорить о кремлевских смыслах и их озвучивателях, то тут заслуживает внимания резко возросшее присутствие Медведчука в украинском информпространстве. Конечно, это может показаться забавным: Медведчук – слишком явный агент Путина, чтобы украинцы могли поверить в то, что он говорит и действует не в интересах Путина, а в интересах Украины.

Однако проблема как раз в том, что Медведчук появился в украинском информпространстве именно в качестве глашатая Путина. Функция глашатая не в том, чтобы пудрить мозги или пытаться убеждать, но всего лишь в том, чтобы четко и внятно изложить царское повеление. А оно очень простое: «Украинцы, сдавайтесь, иначе вам конец».

И в этом, в общем-то, есть свой резон. Это раньше, до войны, можно было рассказывать украинцам байки о дружбе и братстве, манить в новый союз российским уровнем зарплат и пенсий. Сейчас рассчитывать на такое манипулирование было бы глупо. Вот Путин на него и не рассчитывает, а вместо этого послал нам вестника апокалипсиса с соответствующим обликом.

Нас уже не заманивают хитро, нам просто открыто угрожают. И в этом, похоже, будет главный кремлевский месседж на предстоящих президентских выборах в Украине.

Возможно, в этом и ошибка Медведчука с Путиным. Зависит это от украинцев. Если мы не намерены испугаться и сдаться на милость Путина, то нужно ломать кремлевский сценарий. Прежде всего откровенно пророссийский кандидат не должен попасть во второй тур.

Юрий Вишневский, «Деловая Столица»