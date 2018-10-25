Путин принял вызов Трампа. Российско-американские отношения подошли к последней точке кипения

Владимир Путин вспомнил про «Першинги». Президент России обещает быстрый зеркальный ответ на выход США из договора по ракетам средней и меньшей дальности.

Глава государства указал на угрозу новой гонки вооружений и на опасность для Европы стать ареной глобального противостояния. При этом Путин напомнил об истории советского времени, когда США размещали в Европе новые баллистические ракеты. Политический обозреватель «КоммерсантЪ FM» Дмитрий Дризе считает, что история повторятся, однако, сейчас непонятно, чем все это закончится.

Есть повод вернуться ненадолго в далекий 1983 год. Тогда с высоких трибун всерьез заговорили об угрозе ядерного конфликта в Европе. Минуло уже 22 года со времен Карибского кризиса, выросло целое поколение.

Несмотря на то, что шла война в Афганистане, все-таки ядерное противостояние и гибель мира считались чем-то мифическим и невероятным. И вот с советских телеэкранов понеслось: «скажем решительное «нет» коварным планам Соединенных Штатов разместить на европейском континенте баллистические ракеты «Першинг-2». Собрания не предприятиях – трудящиеся говорят «нет» пентагоновским ястребам.

Надо сказать, что Европа тогда проявила исключительную сплоченность: сказали решительное «да» новым американским ракетам. Дело в том, что ранее СССР начал установку своих систем «Пионер» или SS-20 по натовской классификации.

Все это очень напугало цивилизованный Запад, и он решил ответить или обезопасить себя. Это спровоцировало новый этап гонки вооружений. В итоге все кончилось подписанием 8 декабря 1987 года в Вашингтоне договора о РСМД. Правда, через четыре года после этого СССР распался. Есть такое мнение, что это было в том числе и следствием упомянутой гонки вооружений. Надорвался строй – не выдержал экономически.

И вот спустя 31 год президент России вновь говорит о гонке вооружений и вспоминает о «Першингах». Рассуждает о реальной угрозе для современной Европы стать ареной нового противостояния. Владимир Путин прекрасно помнит то время.

История повторятся. В этот раз тоже: стороны также обвиняют друг друга в нарушении договора. И что интересно, в Европе как и тридцать лет назад российская угроза одна из самых популярных тем.

В Польше собираются строить базу под названием «форт Трампа». Наш ответ возможен в Белоруссии. Однако, заметно, что предполагаемая линия соприкосновения все ближе к Москве. Но, в целом, невероятно, но факт – все очень похоже.

Есть, правда, одно существенное различие. Оно заключено во фразе Путина о том, что он надеется скоро встретиться с президентом США и обсудить все вот эти страшные угрозы.

Что здесь проглядывает: российско-американские отношения ухудшаются с каждым днем и постепенно подходят к последней точке кипения, когда нужно уже принимать решение или договариваться, или не хочется говорить что.

Сложно сказать, насколько нынешняя Россия готова к очередной гонке вооружений и новому этапу противостояния с Западом. На этот раз очень и очень опасному. Санкции могут показаться детской забавой. Потому что к реальной войне все ближе.

Повод для малого оптимизма есть – США готовы к разговору, но скорее на своих условиях, не обязательно, что они устроят Москву. Но, тем не менее, можно предположить, что дно этого затяжного кризиса уже показалось. Теперь важно понять, куда плыть дальше: пытаться вынырнуть на поверхность или так и остаться на глубине.

Дмитрий Дризе, «КоммерсантЪ FM»