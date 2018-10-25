Посол России в США заявил о подготовке встречи Волкера и Суркова

По заверениям посла в настоящее время Волкер и Сурков общаются по переписке и обсуждают вопрос места и времени проведения встречи.

Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что специальный представитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер и помощник президента России Владислав Сурков готовятся к личной встрече, пишет «ТАСС».

«Возможность встречи между Сурковым и Волкером существует. Они находятся в переписке. Сегодня решается вопрос, где и когда пройдет встреча», – заявил российский дипломат.

При этом он добавил, что не уверен, что встреча состоится в этом году.

Напомним, последняя встреча Волкера и Суркова состоялась в Дубае в конце января. На ней стороны пытались договориться о формате миротворческой миссии для Донбасса. По итогам встречи глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что на ней не было достигнуто никакого результата.

До этого они встречались один раз в Минске (август 2017 года) и дважды в Белграде (октябрь и ноябрь 2017 года).

После дубайской встречи пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что переговоры Волкера и Суркова «поставлены на паузу».

В последнее время контакты Волкера и Суркова продолжаются в виде переписки. 18 октября Волкер заявил, что эти переговоры находятся фактически в тупике, но тем не менее он хотел бы лично встретиться с Сурковым и обсудить возможность введения миротворческой миссии на Донбасс.

«ТАСС»