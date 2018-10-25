Филарет рассказал о требованиях к будущему главе украинской автокефальной церкви

При этом сам глава УПЦ патриарх Филарет не готов поступится личными амбициями в вопросе избрания главы украинской автокефальной церкви.
Глава Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарет озвучил критерии, которые будут учтены при избрании предстоятеля Единой поместной церкви в Украине. Филарет рассказал в эфире «Украинского Радио».
«Надо иметь богословское образование, надо знать церковные каноны, надо иметь опыт управления не епархией, а опыт управления церковью. А если опыта нет – то дела не будет», – заявил Филарет.
По его словам, Вселенский патриархат считает, что УПЦ должен возглавить не патриарх, а митрополит. В связи с этим Филарет отметил, что в УПЦ КП приняли решение присвоить ему расширенный титул (архиепископ и митрополит Киевский и Всея Руси Украины) и сокращенный титулы (патриарх Киевский и Всея Руси Украины, для внутреннего использования).
Глава УПЦ КП подчеркнул, что не готов поступиться личными амбициями в вопросе избрания председателя новой церкви.
«Нет! Почему нет? Не потому, что я считаю себя таковым. А потому, что Москва сделает все, чтобы разрушить Украинскую православную церковь. И поэтому ради того, чтобы сохранить Украинскую церковь и довести ее до завершения я должен работать до конца, если мне архиерейский собор доверит», – сказал он.
Напомним, 11 октября синод Вселенского патриархата поддержал предоставление автокефалии Украинской церкви. Также синод снял анафему с главы УПЦ КП Филарета и предстоятеля Украинской автокефальной провославная церкви Макария.
Глава УПЦ КП Филарет заявил, что в ближайшее время состоится объединительный Архиерейский собор для создания единой Украинской поместной церкви.
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