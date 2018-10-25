Американская волна против России. Три фрегата для Украины

Реакцией США на агрессивное поведение России в Азовском регионе стало предложение по безвозмездной передаче Украине военных фрегатов типа Oliver Hazard Perry. Фокус узнавал, во сколько обойдется принятие их на вооружение и как они могут нам пригодиться.

Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины рассматривает вопрос поступления на баланс ВМС военных фрегатов типа Oliver Hazard Perry от министерства обороны США. Источник в Генштабе сообщил об этом «Фокусу», Максим Мухин.

«Будем брать. Дорого, но в нашем случае других вариантов нет, строить с нуля такие корабли еще дороже и долго. Пока нет точной информации, два или три фрегата мы можем получить. Насколько мне известно, вопрос обсуждается на дипломатическом уровне. Диалог был инициирован после заявления спецпредставителя Курта Волкера о снятии эмбарго на поставки оружия в Украину», – делится подробностями источник Фокуса в Генштабе.

В конце минувшей недели стало известно, что Белый дом передал через военного атташе посольства США в Украине письмо в адрес украинского Министерства обороны о готовности предоставить военно-техническую помощь военно-морским силам ВСУ. Командующий ВМС адмирал Игорь Воронченко подтверждает факт сделанного предложения. Речь идет о передаче фрегатов типа Oliver Hazard Perry, которые находятся в распоряжении ВМС США.

Корабли могут быть переданы во исполнение программы «Избыточное имущество» (Excess Defense Article) Агентства по сотрудничеству в области оборонной безопасности министерства обороны США (DSCA). Агентство оказывает финансовую и техническую помощь, передачу материальных средств защиты, обучение и услуги союзникам и содействует контактам между военными. Одним из принципов деятельности агентства является то, что страны-партнеры самостоятельно оплачивают упаковку, погрузку, обработку и транспортировку, а также ремонт воинского имущества.

По словам собеседника «Фокуса», Киев будет настаивать на получении трех фрегатов, чтобы избежать повторения ситуации, сложившейся в Польше.

«Три корабля – это возможность планирования. Если первый находится на ремонте, второй – на боевом дежурстве, третий – готовится заступить на службу. У поляков два таких фрегата, если один в ремонте, то на второй возрастает нагрузка. Насколько мне известно, они сейчас ищут пути покупки еще одного фрегата такого типа», – рассказывает «Фокусу» источник в Генштабе.

Напомним, 18 октября спецпредставитель Госдепартамента по Украине Курт Волкер заявил, что США отменили эмбарго на поставки оружия для сдерживания дальнейшей агрессии против Украины.

Что за тип

Фрегаты типа Oliver Hazard Perry строились с 1975 по 2004 годы на верфях США, Испании, Австралии и Тайваня. За этот период был спущен на воду 71 фрегат. На сегодняшний день корабли находятся на вооружении Австралии, Бахрейна, Египта. Испании, Пакистана, Тайваня, Турции. В начале 2000-х Польша получила два фрегата по программе Excess Defense Article.

В США последний корабль этого типа был выведен из состава флота в 2015 году. После этого с фрегатов демонтировали комплексы управляемого ракетного оружия, но оставили 76-мм пушку, 20-мм зенитную установку и два торпедных аппарата. На борту имеется вертолетная площадка. По состоянию на сентябрь 2017 года в США было десять фрегатов, предназначенных для передачи военным флотам других стран.

Опрошенные «Фокусом» эксперты не берутся оценить расходы, которые придется нести Украине. Неизвестно, какой объем восстановительных работ требуется провести. Эксперт информационно-консалтинговой компании Defense Express Владимир Заболотный рассказывает, что фрегаты этого типа несколько раз заходили в Черное море во время учений Sea Breeze.

По его словам, оценить предстоящие расходы сложно из-за отсутствия опыта. Для сравнения: два патрульных катера класса Island обойдутся Украине в $10,1 млн. В эту стоимость входят восстановительные работы, дооснащение и подготовка экипажей. Ожидается, что катера поступят в Украину в 2019 году.

Известно, что десять лет назад Украина уже рассматривала возможность получения фрегатов Oliver Hazard Perry – правда, на платной основе. В базе WikiLeaks можно найти документ с письмом первого заместителя министра обороны Валерия Иващенко на имя посла США в Украине Уильяма Тэйлора. Согласно документу, в сентябре 2008 года Киев под впечатлением российско-грузинского военного конфликта обратился с просьбой рассмотреть вопрос продажи и стоимости корабля типа фрегат.

Госдепартамент США расценил запрос как маловероятный, исходя из отсутствия политической воли у высшего украинского руководства и хронического недофинансирования Вооруженных Сил Украины. Полагалось, что к предметному разговору можно будет вернуться после 2012 года. Однако тогда, по оценкам американских аналитиков, передача фрегата могла быть использована Россией для антиукраинской пропаганды в Крыму с целью сохранить присутствие Черноморского флота РФ после 2017 года.

В итоге политическое руководство Украины сделало ставку на многофункциональный боевой корвет собственного производства «Владимир Великий», проектировка которого была закончена в 2008 году. В 2011-м на «Черноморском судостроительном заводе», принадлежащем группе компаний «Смарт» Вадима Новинского, состоялась закладка первого корвета. До 2026 года планировалось построить 12 кораблей данного типа.

Строительство несколько раз было заморожено, но осенью 2017 года работы были возобновлены. Первый корабль планируется сдать в 2022 году. В начале 2018 года государство выделило на его строительство 1,4 млрд гривен (около $50 млн). Командующий ВМС адмирал Игорь Воронченко в марте текущего года заявил, что корпусные работы осуществлены на 70%.

Чем помочь

В результате аннексии Крыма Российской Федерацией в 2014 году украинские ВМС потеряли три четверти флота вместе с военными базами. В настоящее время на вооружении ВМС находится только один фрегат «Гетман Сагайдачный». 26-летний корабль является флагманом флота и постоянно задействован в различных мероприятиях. Американские фрегаты типа Oliver Hazard Perry приведут к значительному усилению оборонного потенциала в Черном море и позволят снизить нагрузку на «Гетмана Сагайдачного».

По словам Владимира Заболотного из Defense Express, фрегаты являются универсальными кораблями и предназначены для решения широкого круга задач, как в мирное, так и в военное время.

«В нашем случае это вероятнее всего будут совместные действия в составе международных соединений, демонстрация флага, обеспечение свободы мореплавания, обеспечение противолодочной обороны соединений боевых кораблей, патрулирование, борьба с пиратством и т. п. К слову, тот же «Гетман Сагайдачный» в 2013-14 гг участвовал в двух антипиратских операциях НАТО и ЕС в районе Африканского Рога», — рассказывает «Фокусу» Заболотный.

Заболотный, в прошлом инженер-кораблестроитель, отмечает, что в Украине имеются производственные мощности для проведения ремонта американских фрегатов. Однако запасные части, инструменты и необходимые принадлежности придется покупать в США.

«Мы же ремонтируем и оставшиеся корабли ВМСУ, и корабли и катера Госпогранслужбы. Отремонтируем и фрегаты. Наконец, нам никто не запрещает модернизировать эти фрегаты, а также оснастить их своим оружием, теми же противокорабельными ракетами «Нептун», – утверждает Заболотный.

Подготовка экипажей должна занять не меньше шести месяцев, в зависимости от условий. И это без учета выходов в море для отработки взаимодействия всех боевых частей и служб и корабля как боевой единицы с другими кораблями. Иначе рассчитывать на самостоятельный переход в Одессу не приходится.

«Подготовка экипажа с нуля зависит от того, где она будет осуществляться. Если в условиях учебного центра ВМС в США рядом с кораблями – это одно, если у нас, в отсутствие даже системы базирования (все осталось в Крыму), – совсем другое. Вероятно, у ВМС будут также проблемы с набором личного состава для комплектования кораблей. Судя по эпопее с «айлендами», это непросто, но вполне решаемо», – предупреждает Заболотный.

Напомним, что в 2009 году украинские моряки проходили стажировку на фрегате USS Klakring типа Oliver Hazard Perry, который заходил в Севастополь.

Примечательно, что США, передав фрегаты Украине, смогут формально увеличить свое присутствие в Черноморском бассейне, не нарушая Конвенции Монтре – международного договора, которым ограничивается нахождение в акватории Черного моря военных кораблей нечерноморских стран тоннажем более 30 тыс. тонн и сроком в 21 сутки.

Максим Мухин, «Фокус»