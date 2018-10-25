Референдума по пенсионной реформе не будет. Челябинск проголосует за аэропорт имени Путина

Вторую неделю в России обсуждают, имена каких великих людей присвоить аэропортам. Для этого объявили общенациональный конкурс, в котором граждане будут голосовать, выбирая из 400 вариантов.

При этом недавно стало окончательно понятно, что никакого референдума по пенсионной реформе не будет. Журналист Виктор Лошак делится своим мнением о границах российской демократии на страницах «КоммерсантЪ FM».

Сам закон подсказал власти формулу борьбы с референдумом по пенсионной реформе, который, откровенно говоря, стал бессмыслен после речи президента, в которой он уговаривал страну в необходимости этого болезненного шага. Какая, действительно, может быть демократия, если президент велел делать так, а не иначе? Не берусь судить, кто был реальным борцом за опрос страны по пенсионным изменениям, а кто спойлером всей этой акции.

Но итог: из пяти инициативных групп требований закона не удалось выполнить никому. Зарегистрировать 43 региональные подгруппы по каждому вопросу референдума оказалось просто невыполнимо.

Закон надежно и бесповоротно защищает действующую власть. Пар в очередной раз загнали в чайник, и теперь нужно ожидать, где же прорвет.

Пока, похоже, первой жертвой стали выборы губернатора. Не будем вдаваться в подробности того, с какой бронебойной элегантностью выправляются итоги демократического волеизъявления в нескольких областях, где победители не определились сразу.

И в то же время очевидно, что у властей нет задачи уничтожить демократические процедуры. Но на каком уровне они сегодня допустимы, можно понять лишь методом проб и ошибок.

Один такой эксперимент с бесшабашной смелостью ставит сейчас Общественная палата. Только-только завершился первый этап микрореферендума, где в рамках проекта «Великие имена России» граждане выбирают названия для 45 аэропортов. К 7 ноября близкий к власти ВЦИОМ, как пишет «КоммерсантЪ», сформируют шорт-листы из трех имен для каждого аэропорта, а дальше на целый месяц будет запущено общенациональное голосование по принципу «один голос – один аэропорт – одно имя».

Возникнет ли в результате намеченная «гордость за малую родину»? Не уверен. Но даже по первому туру очевидно, как обществу, когда им не управляют привычно сверху, тяжко договориться даже по простым вопросам.

Не всем так повезло, как моему любимому Ростову-на-Дону: выстрел с названием, как у Мюнхгаузена, две цели поражены сразу. С сентября прошлого года аэропорт здесь носит название «Платов» – донской казачий атаман, герой многих войн, основатель Новочеркасска – не придерешься. Но любой ростовский чиновник вам расскажет о неимоверном везении. «Платов» – именно таков был псевдоним Путина в годы работы оперативником КГБ, о чем он сам и рассказывал.

В некоторых областях предложили назвать воздушные гавани именами своих бывших губернаторов, например, привычный Кольцово в Екатеринбурге заменить на им. Эдуарда Росселя. Смело выглядит одно из рейтинговых предложений, пришедшее из Челябинска, назвать аэропорт именем нашего действующего президента. Предложены также имена писателей, художников, путешественников, композиторов и даже социолога Питирима Сорокина.

Демократия на марше. Вот и Общественная палата пригодилась, и люди заняты, и ВЦИОМ при деле. Этот конкурс мог бы выглядеть вполне мило, если бы были отлажены другие более важные демократические формы жизни общества – от свободы личного мнения до независимых и справедливых выборов в каждом регионе.

А так с невольной симпатией отнесешься к решению молодых губернаторов Пермского края и Новосибирской области не дергать людей бессмысленными голосованиями, так как в Новосибирске аэропорт еще обновляется, а пермяков устраивает и нынешнее название. В любом случае, спасибо великим именам, конкурсу и людям – они в очередной раз осветили понимание границ возможностей российского человека.

Виктор Лошак, «КоммерсантЪ FM»