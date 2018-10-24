Путин грозит новой гонкой вооружений, если США выйдут из договора о ракетах средней и малой дальности

Как минимум до президентских выборов в Украине у Кремля хватит средств, кадров и воли продолжать удерживать ОРДЛО в нынешней форме. Но при этом Россия будет предлагать новые миротворческие проекты.

Если США выйдут из Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (РСМД), то у России «не останется ничего, кроме гонки вооружений». Президент России Владимир Путин заявил об этом в ходе совместной с премьер-министром Италии Джузеппе Конте пресс-конференции в Москве в среду, 24 октября, передает российский телеканал «Россия 24».

Кроме того, Путин пообещал быстрый и эффективный ответ на выход США из ДРСМД. Президент РФ подчеркнул, что ответ России будет зеркальным.

«Самый главный вопрос: если Соединенные Штаты все-таки выйдут из этого Договора, что они будут делать с этими вновь появляющимися ракетами. Если они будут поставлены в Европу, то, естественно, мы должны будем ответить зеркально», – сказал Путин.

Отстаивая позицию Кремля, Путин озвучил прямую угрозу в адрес европейских государств, которые являются союзниками США по блоку НАТО и на территории которых могут быть размещены американские ракеты.

Он заметил, что европейские страны, которые согласятся с этим, «должны будут понимать, что они ставят свою собственную территорию под угрозу возможного ответного удара».

«Я не понимаю, нужно ли доводить Европу до такого состояния высокой степени опасности. Я не вижу на самом деле для этого никаких оснований», – добавил президент.

Путин также пояснил, что решение США о выходе из ДРСМД было принято значительно раньше, на днях это просто объявили.

В 2014 году США впервые официально предупредили Россию о том, что она нарушает договор. Вопрос о денонсации этого договора рассматривался еще администрацией президента Барака Обамы, но от этого шага отказались из-за протестов Германии и опасения, что он может привести к гонке вооружений.

Главным поводом для решения о возможном выходе США из соглашения стало нарушение этого договора Россией, которая начала дислоцировать в Европе ракеты малого радиуса действия, способные нести ядерные боеголовки. Во время встречи с министрами обороны стран-членов НАТО министр обороны США Джим Маттис заявил, что если Москва не изменит свое поведение, Вашингтон будет вынужден создать адекватный противовес новым российским ракетам.

Напомним, 22 октября было оглашено решение президента США Дональда Трампа в одностороннем порядке вывести Соединенные Штаты из Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (РСМД), так как российская сторона его не соблюдает, а Китай и другие ядерные государства к нему вообще не присоединялись.

Договор о ликвидации ядерных ракет среднего и меньшего радиуса действия был подписан Михаилом Горбачевым и Рональдом Рейганом в Вашингтоне 8 декабря 1987 года во время советско-американского саммита. Участники обязались не производить, не испытывать и не развертывать наземных баллистических и крылатых ракет средней (1000-5500 км) и малой (500-1000 км) дальности.

«Россия 24»