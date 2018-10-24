В ЕС хотят назначить спецпредставителя по вопросам оккупированных украинских территорий

В Европе озабочены эскалацией Россией конфликтной ситуации в акватории Азовского моря. Это является угрозой для всей европейской безопасности.

В Европейском парламенте заявляют о необходимости назначить специального представителя Евросоюза по вопросам Крыма и Донбасса. Об этом говорится в проекте резолюции относительно ситуации в Азовском море, передает «Укринформ».

«Европарламент призывает высокого представителя ЕС – вице-президента Еврокомиссии тщательным образом отследить развитие ситуации безопасности в Азовском море, принимая во внимание рост возможности потенциального конфликта в Европе, который будет иметь большие последствия безопасности и непосредственно коснутся ЕС и стран-членов. В этой связи ЕП считает, что наиболее эффективным будет назначение специального посланника ЕС по Крыму и региону Донбасса, который также будет ответственным за Азовское море», – говорится в проекте документа.

Европарламентарии также призвали высокого представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности выступить с предложениями, чтобы мандат Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине также включал наблюдение за обострением ситуации в Азовском море.

Европарламент проголосует указанную резолюцию в четверг.

Напомним, с момента открытия моста через Керченский пролив, соединившего оккупированный Крым с Россией, российская сторона имеет возможность блокировать украинские порты в Азовском море. До конца текущего года Украина планирует создать базу Военно-морских сил Вооруженных сил в Азовском море.

Накануне глава дипломатии ЕС Федерика Могерини заявила, что милитаризация Азовского моря может дестабилизировать ситуацию в Черноморском регионе.

«Милитаризация Азовского моря – ни в чьих интересах, и это лишь может дестабилизировать хрупкую ситуацию в сфере безопасности в регионе Черного моря», – цитирует Могерини Интерфакс-Украина.

По ее словам, в регионе наблюдается наращивание военного потенциала как со стороны России, так и Украины.

Могерини заявила, что связанное с Азовским Черное море является «европейским морем», и ЕС не хочет видеть усиления какого-либо военного присутствия в этом регионе.

«Мы продолжим добиваться уважения к международному праву и конвенциям, а также поддерживать Украину в этих трудных обстоятельствах», – добавила она.

«Укринформ»