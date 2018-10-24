Почти две трети украинцев поддерживаю евроинтеграцию

В Украине растет число сторонников евроинтеграции. Уже почти две трети украинцев считают необходимым интегрироваться в Европейский союз.

58,8% украинцев считают, что Украине необходимо интегрироваться в Европейский Союз. Об этом свидетельствуют данные исследования Института Горшенина, проведенного в сентябре 2018 года. Данные были презентованы в ходе Х Национального экспертного форума Института Горшенина, который состоялся 18 октября в Одессе, передает «Левый Берег».

Согласно результатам всеукраинского опроса, 10,5% респондентов заявили, что предпочли бы интеграцию Украины в Таможенный Союз России, Беларуси, Казахстана и Армении. Почти четверть, 23,0%, опрошенных считают, что Украине не нужны столь тесные связи ни с Европейским, ни с Таможенным союзом, а 7,7% – затруднились ответить.

Эти цифры существенно не изменились с мая 2018 года, когда Институт Горшенина проводил аналогичное исследование. Тогда 57,4% респондентов отдали предпочтение интеграции в ЕС, 10,3% – в ТС; 24,3% – ни в ЕС, ни в ТС, а 8,0% затруднились ответить.

Следует отметить, что максимума доля сторонников интеграции в ЕС достигла во втором полугодии 2014 года. Тогда, по данным Института Горшенина, за такой вариант отдали голоса 63,6% опрошенных. Эта цифра опустилась до 51,6% в первом полугодии прошлого года, но затем вновь «подросла».

Напомним, согласно тому же исследованию, 50,0% украинцев проголосовали бы за вступление в НАТО, если бы соответствующий референдум был проведен в ближайшее время.

Всеукраинское социологическое исследование на тему «Общественно-политические настроения населения Украины» было проведено Институтом Горшенина в сентябре 2018 года. Всего, согласно выборке, с учетом основных социально-демографических характеристик населения Украины, было опрошено 2000 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины (без учета населения оккупированных территорий АР Крым, Донецкой и Луганской областей). Квотами были регион проживания, пол и возраст респондентов. Погрешность репрезентативности исследования не превышает +/-2,2%.

«Левый Берег»