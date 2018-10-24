Путину предлагают спасти Италию за счет российских резервов

Премьер-министр Италии Конте прибыл с визитом в Москву. Основная цель визита итальянского популиста – получить от Москвы финансовую помощь.

В среду в Россию с государственным визитом прибыл премьер-министр Италии Джузеппе Конте – глава правительства популистов, которое после летних выборов сформировали выступающее против истеблишмента «Движение пяти звезд» и антимиграционная партии «Лига». Утром в Москве Конте провел переговоры с премьером Дмитрием Медведевым, а позднее встретится с президентом РФ Владимиром Путиным, сообщает «Finanzen.Net».

В ходе переговоров Конте намерен попросить Путина о финансовой помощи – такое поручение дал премьеру лидер «Лиги Севера», вице-премьер Маттео Сальвини, сообщили La Stampa источники, близкие к правительству Италии.

По идее итальянцев, Россия могла бы начать скупку государственных облигаций Италии после того, как рынок перестанет поддерживать Европейский центробанк.

ЕЦБ, напомним, с 2015 года скупает бонды правительств стран зоны евро в рамках рекордной в истории программы количественного смягчения, де-факто финансируя дефицит бюджета ЕС за счет денежной эмиссии.

В 2017 году для этих целей ежемесячно «печаталось» по 80 млрд евро, с октября 2018-го сумму снизили до 15 млрд, а с января операции прекратятся вовсе.

Без поддержки ЕЦБ итальянские бонды стремительно дешевеют: если два года назад Рим мог занимать на 10 лет под 1,5% годовых, то теперь те же займы обходятся в 3,54%.

Причем итальянские бумаги падают быстрее других: разница в их доходности с немецкими облигациями достигла 5-летнего максимума.

Масла в огонь подливают планы правительства увеличить дефицит бюджета с 1,8% до 2,4% ВВП, покрывать который придется за счет долга. Еврокомиссия в начале недели отказалась утвердить такой проект, впервые в истории потребовав от страны еврозоны пересмотреть параметры госфинансов.

Международное рейтинговое агентство Moody’s понизило рейтинг Италии до Baa3. Теперь он лишь на одну ступень выше «мусорного» уровня.

В ответ на поддержку Кремля Италия, судя по всему, готова лоббировать смягчение давления на Россию.

На пресс-конференции перед визитом в Москву Конте предложил восстановить членство РФ в «большой восьмерке» и отметил «важную роль» Кремля «во всех международных кризисах».

Если рассуждать с точки зрения логики и здравого смысла, то России совсем не по карману спасать Италию, рассуждает старший аналитик «Альпари» Анна Бодрова: «Выкуп с рынка суверенных облигаций – это как минимум недешево, к тому же прецедентов, подобных этому, еще не было».

С другой стороны «проект Италия» вполне может привлечь российское руководство в качестве «геополитической идеи», добавляет Бодрова, но очевидно, что для этого потребуются очень большие денежные суммы, взять которые кроме как из золотовалютных резервов, неоткуда.

Хотя вложения в итальянский долг удобно вписываются в стратегию дедолларизации резервов, в рамках которой ЦБ РФ уже распродал почти все американские гособлигации, с инвестиционной точки зрения они сулят убытки, предупреждают аналитики Goldman Sachs.

Ситуация на рынке итальянского госдолга, скорее всего, продолжит ухудшаться: сворачивание пенсионной реформы и налоговая амнистия приведут к тому, что уровень госдолга Италии, уже рекордный среди ключевых экономик еврозоны, вырастет еще на 10 процентных пунктов относительно ВВП в ближайшие 10 лет, предупреждает GS.

«Итальянцы проверяют ЕС на прочность, – говорит главный аналитик Danske Bank A/S Йенс Петер Соренсен. – Если ни ЕС, ни Италия не пойдут на попятную, доходности продолжат расти. Но я ожидаю, что Италия и ЕС придут к компромиссу, хотя сейчас это и выглядит труднодостижимым».

Если решение все же будет принято «оплатят его в конечном итоге казна и рядовые россияне», говорит Бодрова.

«Finanzen.Net»