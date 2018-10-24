Устранение конкурентов. Почему в Кремле радуются убийству саудовского журналиста

В России не скрывают своего торжеств по случаю убийства саудовского журналиста Хашукджи в посольстве Эр-Рияд в Турции. На проблемы Саудовской Аравии в Кремле делают большие ставки.

Через три недели после убийства журналиста Джамаля Хашукджи многое еще остается неясным, включая детали преступления и степень вовлеченности в него высших руководителей в Эр-Рияде. Со всей очевидностью ясно только одно. Убили его очень некстати. Список пострадавших, если говорить о политических последствиях, внушителен, пишет на страницах «Грани.Ru» Илья Мильштейн.

Смертельно оскорблены турки. Шокированы европейцы и канадцы, которые теперь вынуждены свертывать поставки оружия в Саудовскую Аравию, теряя миллиарды и миллиарды. «Сименс» откладывает сделку, связанную со строительством электростанции в этой стране.

Проваливается инвестиционный форум «Давос в пустыне», который бойкотируют десятки представителей крупного бизнеса. Проигрывают израильтяне, для которых саудиты – важный ситуативный союзник в противостоянии с Ираном. Мучается и мечется вроде не склонный к рефлексиям президент Трамп.

С одной стороны, ему не хотелось «наказывать самого себя», теряя закадычнейшего друга и бизнес-партнера в лице наследного принца Мухаммада бин Салмана. С другой стороны, лидеру свободного мира надо уж совсем опозориться, чтобы простить закадычнейшему другу мокруху с расчлененкой. Даже если откроется или будет более или менее убедительно доказано, что он лично не причастен к убийству обозревателя «Вашингтон пост». И Трамп скрепя сердце переходит к инвективам и визовым санкциям.

Ну и наследный принц со своими элитами тоже, конечно, страдает. Сначала приходится врать, насупливая брови и озираясь, как бы в поисках уладившего все дела в консульстве и покинувшего здание журналиста. Потом сознаваться, увольняя и арестовывая всех подряд, кто засветился в Стамбуле или направлял действия банды отморозков.

Изобретать сравнительно правдоподобные версии случившегося – типа того, что в ходе беседы с консульскими работниками посетитель был задушен. Тяжко размышлять о содеянном. Мол, слишком уж дорого нам обошелся этот изменник, знали бы заранее – оформили ему документы на развод, усмирив инстинкты.

Впрочем, имеется и другой список, в котором значатся страны, извлекшие немалую пользу из этой трагедии. Список невелик, в нем всего два государства. Иран, для которого саудиты были и остаются злейшими врагами, способными в союзе с Америкой сокрушить тегеранский режим. А также путинская Россия и лично Владимир Владимирович.

Хороших новостей тут для него много.

Прежде всего приятно, когда ссорятся между собой наши уважаемые партнеры, то есть геополитические противники. Позавчера это были Америка с Европой, после Америка с Турцией, а теперь вот западный мир с примкнувшим к нему Эрдоганом яростно поносит Эр-Рияд. Однако скандал этот явно ввергает в смущение русофобов: они ежедневно угрожают Саудовской Аравии санкциями по примеру антироссийских, но вводить их не спешат и едва ли решатся. Потому Москва скоро сможет с большим человеческим удовольствием уличать Америку и Европу в двойных стандартах.

Кроме того, убийство журналиста надолго отвлекло мировую общественность от дела Скрипалей и прочих разоблачительных историй, что Кремлю весьма выгодно. Наконец, отслеживая происходящее с тайным злорадством, можно позволить себе в официальных комментариях такую, знаете, сдержанность. Дескать, не понимаем, куда пропал журналист, и вообще «нужна фактология».

Ярче всех, как водится, на заданную тему высказался Владимир Путин – на той встрече с участниками клуба «Валдай», где он распределял места в раю, страшно радуя соотечественников. Отвечая на соответствующий вопрос, гарант сразу заговорил о главном: о том, что погибший жил в США, и это прозвучало как приговор и беженцу, и всей Америке.

Легко соединив в голове слова «убийство» и «санкции», он перешел к «химическому оружию», которое «мы, говоря кстати, уничтожили, а те же Соединенные Штаты пока нет». Из чего слушателям следовало сделать вывод, что журналист поплатился за то, что выбрал себе неудачное место жительства, а яд в Солсбери применили американцы.

Затравленным же саудитам следовало заключить, что есть на свете страна, чей президент не желает с ними ссориться по такому ничтожному поводу, как ликвидация национал-предателя. Предполагается, что благодарный наследный принц оценит этот жест доброй воли.

Оценит ли – бог весть. Все-таки скандал вышел очень громкий, и не факт, что поздравительные тайные приветы из далекой Москвы, где с пониманием относятся к акциям возмездия известного рода, утешат Мухаммада бин Салмана. Он сейчас сильно занят, погруженный в свои кадровые проблемы и горестные подсчеты средств, утраченных после расправы в Стамбуле. Он, пожалуй, лучше всех осознает, сколь несвоевременно его чепиги убили журналиста – вне зависимости от того, отдавал ли он им такой приказ, намекал в разговоре с приближенными, как надоел ему этот писака, или не ведал об их намерениях ни сном ни духом.

Сегодня несомненно лишь, что принцу, в отличие от нашего царя, не удалось уйти в несознанку и приходится осторожно каяться. Вероятно, потому приходится, что связями с цивилизованным миром он дорожит гораздо больше, чем президент РФ. О том, почему так вышло, что ближневосточному деспоту эти связи дороже, чем восточному, гадать не станем. Чего там гадать.

Илья Мильштейн, «Грани.Ru»