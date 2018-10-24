Жириновский в юбке. Ставка на Поклонскуя, при падении «Роскомоса»

В России создается новая партия, которая будет называться «Сила России». А возглавить ее предстоит депутатам от «Единой России», которые отказались голосовать за пенсионную реформу.

Случилось в России два события, казалось бы не связанных друг с другом, которые как нельзя лучше характеризуют сегодняшнюю «имперскую» действительность. После того, как Наталье Поклонской поступило предложение стать графиней – влиться, так сказать, в самые что ни на есть «ряды», ее персоной заинтересовались и другие российские конструкторы мифов, пишет Лариса Волошина на страницах «Деловой Столицы».

Оказалось, что в России создается новая партия с «государственнической идеологией», которая будет называться «Сила России». А возглавить ее предстоит депутатам от «Единой России», которые отказались голосовать за путинскую пенсионную реформу. Таких смельчаков в Госдуме оказалось двое – Наталья Поклонская и Сергей Железняк. Вот не надо смеяться. Все очень и очень канонично.

И второе событие – «Роскосмос» не смог найти желающих застраховать пуски ракет «Союз-ФГ» с грузовым кораблем «Прогресс МС-10» к Международной космической станции. В чем связь, спросите вы? Поклонская и Роскосмос. Партия любителей бабушек, возглавляемая крымской блаженной и запуск космических ракет, в которые страховщики боятся сунуть нос. А связь в великодержавных понтах, которые на поверку оказались банальным аферой.

С полетами к звездам все непросто. Что бы «космическая держава не запускала в последнее время», оно оказывается «тяжелее воздуха», а потому не летит, а падает на головы удивленных россиян. Причина того, что «Роскосмосу» не удалось найти страховщиков для нового запуска, заключается в аварии, которая произошла 11 октября.

На 119 секунде после старта произошла нештатная ситуация, в результате которой космонавтам пришлось эвакуироваться в аварийной капсуле. Но главное, полет тогда был застрахован компанией «Согласие». В результате компания «попала». Таким образом, падающие ракеты выгоднее для «Роскосмоса», чем ракеты исправные.

Компания неплохо зарабатывает на авариях. Вот только дураков в России после последних побед космической отрасли, похоже, не осталось. Космос для России – это такая же прачечная, как и бездонный в финансовом отношении оккупированный Крым.

И теперь старт, назначенный на 3 ноября, придется отложить на неопределенный срок. Можно было бы, конечно, создать поддельного страховщика, как это было сделано в Крыму, куда зашли никому не известные банки, авиакомпании и прочие серые подрядчики, помогающие отмывать деньги для друзей Путина. Вот только денег нет. Да и риски, что ракета опять упадет, намного выше, чем надежды, что России удастся восстановить свое былое космическое величие. Так зачем поддерживать умерший миф?

А теперь вернемся к новой политической силе. Наталье Поклонской явно «поперло». Раскрученная медийная персона – символ оккупации Крымского полуострова – по определению не может быть в оппозиции к Кремлю. Однако из нее сегодня намеренно лепят защитницу российских пенсионеров.

Оба назначенных руководителями будущей партии российских депутата находятся в показной опале у руководства «Единой России». Железняк, например, банально прогулял голосование за пенсионную реформу в первом чтении. Но это не помешало назначить его на роль «несогласного». Примечателен и логотип будущего политического проекта – карта Российской Федерации без Крыма, но зато с Украиной, Финляндией, Польшей, Монголией и Казахстаном, над которыми возвышается императорская корона.

Ситуация в России такова, что Кремль вынужден отказываться от таких партийных проектов, как ЛДПР и КПРФ. Теперь даже эти карманные оппозиционные проекты получают больше голосов, чем «единоросы». На последних президентских и парламентских выборах победу партии власти удалось обеспечить только за счет низкой явки избирателей.

Но где гарантия, что разочарованных поклонников русского мира не окажется в следующий раз подавляющее большинство? Кто поручится, что остатки шовинистической картинки не умыкнут однопартийцы Зюганова и Жириновского? Кремль не хочет рисковать, поэтому и создает имперским закидонам Путина «альтернативу» в виде околоцарских бредней Поклонской. Кремль, похоже, решил поэксплуатировать все пропагандистские мифы сразу. А Крым вычеркнули просто для того, чтобы не напоминать российским избирателям, куда исчезли их пенсии и отчего ракеты не летают.

И русский мир, и русский космос накрывается крымским тазом прямо на наших глазах. А российским властям не остается ничего другого, как пытаться запускать все новые и новые «спецпроекты». Нелетающие ракеты, на которых не надеются заработать даже приближенные к российскому президенту олигархи, и пресловутые социальные блага, в которые не верят даже самые «упоротые» сторонники Путина – это предвестник конца.

Кремлю остро необходимо создать себе к будущим выборам управляемую «оппозицию». Но такую, у которой не возникнет соблазн поднять власть, которая вот-вот окажется буквально на земле. Задача Поклонской в этом спектакле заключается в том, чтобы сконцентрировать вокруг себя тех сторонников «русского мира», которые начинают роптать из-за ухудшений условий жизни, но не готовы отказаться от поддержки империалистических лозунгов о расширении России за счет соседних стран. Новый путинский нарратив – империя времен упадка в кольце врагов и он – единственный ее хранитель, засевший в бункере и не собирающийся сдаваться.

Мы уже слышим окрики российских пропагандистов: «Какие вам пенсии? Родина в опасности!». Скоро таких речей станет в разы больше. Поклонской же уготована роль Евы Браун, которая будет с диктатором до конца. Она – наилучший кандидат на роль спарринг-оппозиционерки. Ей, как и Путину, некуда бежать. Она навсегда привязана к России.

Нет больше «космической державы». Как нет больше «империи, встающей с колен». Есть только «он» и «она». И падающие ракеты, бегущие прочь из страны капиталы и голодные пенсионеры, от которых спрятали даже Крым, дабы не напоминать.

Лариса Волошина, «Деловая Столица»