МИД Украины ежедневно подвергается кибераткам, – Климкин

Глава украинского внешнеполитического ведомства предупредил, что бы все пребывали в постоянной готовности к кибератакам.
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин сообщил, что подконтрольное ему ведомство еженедельно подвергается минимум одной кибератаке. Климкин заявил об этом выступая на Варшавском форуме по безопасности в среду, передает «Интерфакс-Украина».
«Только в нашем министерстве у нас как минимум одна кибератака в неделю», – рассказал Климкин.
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Глава МИД отметил, что требует от профильных структур и ведомств и Украины, и других стран Европы, пребывания в постоянной готовности к кибератакам.
«Представьте, что будет, если за пять дней до выборов в городе пропадет свет. Это большая проблема», – добавил он.
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Ранее сообщалось, что секретарь Совета нацбезопасности и обороны Александр Турчинов поручил перевести в усиленный режим кибербезопасности Единой информационно-аналитической системы «Выборы» при проведении очередных выборов президента и народных депутатов в 2019 году.