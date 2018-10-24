Муждабаев: «Медуза», «Дождь», «Эхо Москвы» – продукты жизнедеятельности Кремля

В России не существует журналистики есть только пропаганда. И нет не одного исключения из этого правила.

Никаких «либеральных российских СМИ» в природе не существует, их в нынешних условиях просто не может быть, причем уже несколько лет как. Они существуют разве что в инфантильном восприятии некоторых людей, как в РФ, так и в других странах, где еще понимают, к сожалению, язык Путина, делится своим мнением журналист Айдер Муждабаев в своем ролике на своем YouTube-канале.

И никаких «русских либералов» тоже не может быть. Настоящий либерал, пока существует агрессивный шовинистический русский рейх, может быть только антироссийским. Это так, и «иконы русского журналистского либерализма» в реальности представляют из себя обслугу Кремля.

Айдер Муждабаев, YouTube