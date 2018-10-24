Болтон и Путин договорились о новой встрече с Трампом в Париже

Владимир Путин и Дональд Трамп встретятся 11 ноября в Париже на полях праздничных мероприятий по случаю 100-летия победы союзников в Первой мировой войне.

Как сообщили в Кремле, это будут полноценные и хорошо подготовленные переговоры. Политический обозреватель «Коммерсантъ FM» Дмитрий Дризе считает, что таким образом визит помощника президента США по нацбезопасности Джона Болтона в Москву можно считать успешным для российской стороны.

Это был большой программный визит – Джон Болтон встретился со всеми официальными лицами, бизнесом и в завершении, как итог, с главой российской государства. Советник президента США по национальной безопасности возложил венок к месту убийства Бориса Немцова на Москворецком мосту и лишь после этого прошел в Александровский сад, к Могиле Неизвестного Солдата, чтобы принять участие уже в официальной памятной церемонии с почетным караулом.

В целом, Болтон выполнил обязательную «московскую программу» и соприкоснулся с российской жизнью, что считается положительным моментом, демонстрацией дружелюбия. Это по-своему странно, поскольку Болтон имеет репутацию «ястреба», а в российском случае выполняет функции «голубя». Он, как некогда госсекретарь Джон Керри, показывает, что США и Россия – не враги.

При этом нынешний госсекретарь Майк Помпео в российских делах, похоже, вообще не участвует. По крайней мере, может сложиться такое впечатление. Как бы то ни было, разговор Путина и Болтона получился в какой-то степени даже дружеским.

Президент России, конечно, попенял американскому представителю за ничем не оправданные меры и давление, на которые мы, тем не менее, не отвечаем.

Обратил на себя внимание добродушный настрой Владимира Путина, и это очень оживило, как правило, сухую протокольную церемонию обмена репликами накануне переговоров. Российский президент показал себя знатоком американской государственной символики, и диалог на эту тему продолжился во время ответного выступления Джона Болтона.

Конечно, прорыва в результате визита помощника президента США быть не может по определению, но есть результат: Путин и Трамп встретятся в Париже совсем скоро, 11 ноября, на полях праздничных мероприятий в честь 100-летия завершения Первой мировой войны. Естественно, что Путин тоже примет в них участие наряду с другими мировыми лидерами, что продемонстрирует – Россия никакой не изгой, просто мы переживаем трудные времена, однако в сложной ситуации можем собраться и объединиться в борьбе с общим злом.

И на переговорах с Трампом на первый план выходит не пресловутое и неприятное для Кремля вмешательство в выборы, а тема глобального разоружения. Здесь есть о чем говорить и договариваться, а, значит, и шанс на разрядку остается, как когда-то давно в Рейкьявике, а сам российский лидер может стать новым Горбачевым.

Именно этим и можно объяснить крайне дружелюбный тон Владимира Путина. Болтон привез ему хорошую весть. По крайней мере, так может показаться на первый взгляд.

Дмитрий Дризе, «КоммерсантЪ FM»