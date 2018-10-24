«Между молотом и наковальней». Судьба жителей прифронтовой зоны Донбасса

Ситуация на линии противостояния на Донбассе на сегодняшний день стабилизировалась в своей активной фазе.

Однако, к сожалению, почти постоянно продолжаются обстрелы со стороны боевиков, постоянно гибнут и получают ранения наши солдаты. Так, с 15 по 21 октября на Донбассе погибли трое военнослужащих и девять получили ранения. А буквально за вчера (23 октября) снова погиб один наш военнослужащий, пишет на страницах «Деловой Столицы» военный эксперт Михаил Жирохов.

Причем не стоит считать, что это «игра в одни ворота». Боевики крайне неохотно, но время от времени сообщают и о своих потерях. Так, например, за 22 октября «начальник пресс-службы УНМ Республики» Даниил Безсонов заявил о четырех погибших «военнослужащих Народной милиции ДНР» – причем все на Мариупольском направлении: трое в районе села Ужовка (якобы артиллерийский обстрел) и один – в Пикузах (работа снайпера).

В этих условиях у нас продолжаются плановая ротация по принципу «7 месяцев на передовой, 5 – в тылу». На днях в тыл был отведен 24-й отдельный штурмовой батальон «Айдар», входящий в состав 53-й механизированной бригады. Батальон все это время воевал на Бахмутской трассе – в районе Крымского – Новоташковского и именно его бойцы провели несколько удачных операций в «серой зоне», значительно расширив здесь свое присутствие.

К сожалению, не обошлось и без потерь – 23 августа во время внезапной атаки боевиков на наблюдательный пункт и последовавшего контрнаступления погибли четверо «айдаровцев». Заметим, что несмотря на постоянные сообщения о нехватке личного состава в частях «первой линии» Генеральный Штаб все-таки нашел возможности уйти от схемы «12+12», которая крайне отрицательно сказывалась как на моральном состоянии бойцов, так и на потерях.

А то, что проблема с кадровым составом существует подтверждают и последние потери на фронте. Так, 10 октября в районе Гранитного (Волновахский район) погибли сразу два бойца Воздушных Сил Украины, прикомандированных к 128-й отдельной горно-штурмовой бригаде: Роман Магас из 223-го зенитно-ракетного полка и Сергей Дронов из 548-й отдельной радиолокационной роты.

В условиях же позиционного тупика и невозможности что-то противопоставить постоянному продвижению украинских военных в «серой зоне» боевики взялись за террористические обстрелы как населенных пунктов на контролированной Украиной территории, так и целенаправленного уничтожения гражданской инфраструктуры.

Так, 16 октября водоснабжение Торецка и трех поселков – Железное, Южное, Щербиновка – в Донецкой области было приостановлено из-за повреждения в результате минометного обстрела боевиков водопровода Горловка – Торецк в «серой зоне». Город с населением в 40 тысяч человек больше чем на неделю остался без водоснабжения.

Усилиями областного управления ГСЧС был налажен подвоз воды. Одновременно через посредников начались переговоры о допуске ремонтной бригады на место повреждения.

Однако, когда 23 октября было получено согласование, ремонтная бригада при выдвижении подорвалась на противотанковой мине (по другим данным – на фугасе). В результате сгорел КРАЗ Часовоярского РПУ «Компания «Вода Донбасса». Двое человек из ремонтной бригады госпитализированы в травматологическое отделение торецкой Центрально-городской больницы. При этом пока непонятно почему не сработали группы разминирования и военные, которые, по официальным сообщениям, сопровождали ремонтников.

По состоянию на вечер 23 октября время ремонтно-восстановительные работы на водоводе несмотря на инцидент продолжаются.

Увы, продолжают гибнуть и получать ранения и гражданские жители с обеих сторон противостояния. Буквально недавно на минном поле, выставленном боевиками, подорвались три подростка под Горловкой и вот новые трагедии.

17 октября на территории детского сада в поселке Донецкий (территория, неподконтрольная украинской власти) предположительно от детонации гранаты пострадала женщина 1968 года рождения. Во время уборки территории завхоз получила осколочное ранение правого нижнего века и скальпированную рану пальца левой руки.

18 октября на противопехотной мине между поселками «Золотое – 4» (под контролем ВСУ) и «Золотое – 5» (под контролем российско-оккупационной армии) подорвались двое местных жителей – мужчина 45 лет и женщина 46 лет. На протяжении четырех дней их тела оставались на минном поле. И только 23 октября боевики смогли организовать операцию по эвакуации тел погибших. Учитывая довольно жаркие как для октября дни сложно представить во что превратились за эти дни тела. Кстати, в этот же день во время пересечения контрольно-пропускного пункта «Майорское» умер 82-летний мужчина.

20 октября оккупационная администрация Донецкой области заявила о том, что в прифронтовом поселке шахты Трудовская (собственно говоря, в пределах г. Донецка) мужчина получил ранения в результате подрыва на мине. По сообщению местных жителей, он пошел тушить загоревшийся камыш и попал на растяжку. В результате ранения у него были ампутированы обе ноги.

Таким образом, можно говорить, что несмотря на относительное затишье, война на Донбассе продолжается. И продолжает собирать свою кровавую жатву не только в виде погибших и раненых военнослужащих, но также и мирных жителей, которые волей судьбы оказались «между молотом и наковальней»…

Михаил Жирохов, «Деловая Столица»