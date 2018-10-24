Суд перенес дебаты по делу госизмены беглого экс-президента Янукович

Адвокат Януковича Горошинский подал заявление в Минюст России для регистрации адвокатом. Экс-президент отказался от адвокатов Сердюка и Федоренко, уже имеющих статус иностранного адвоката в РФ.

Оболонский районный суд Киева перенес на 25 октября дебаты по делу бывшего президента Виктора Януковича, обвиняемого в государственной измене, сообщил председательствующий судья Владислав Девятко, предает «Левый Берег».

Сегодня, 24 октября, в суд явился адвокат Януковича Александр Горошинский и в 9:00 продолжил свою речь. Он заявил, что подал заявление в Министерство юстиции РФ для регистрации иностранным адвокатом для защиты Януковича.

При этом Горошинский подчеркнул, что Янукович отказался от адвокатов Виталия Сердюка и Игоря Федоренко, уже имеющих статус иностранного адвоката в РФ.

Горошинский продолжит свое выступление 25 октября.

Напомним, 17 июля Оболонский суд отменил допрос свидетелей и заявил, что переходит к судебным дебатам по делу о госизмене Януковича. Дебаты – последний этап судебного процесса, после которого будет объявлен приговор.

31 июля суд назначил Януковичу государственного защитника в связи с отказом четырех его платных адвокатов участвовать в дебатах. 1 августа адвокаты экс-президента сорвали дебаты, не явившись на них. В сентябре дебаты прерывали из-за сообщения о минировании суда.

19 октября суд был вынужден перенести дебаты из-за визита адвокатов Байдика и Горошинского к своему подзащитному в Россию.

22 октября Суд снова перенес дебаты из-за адвокатов.

«Левый Берег»