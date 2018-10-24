«Севастополь – российский город». Развенчание очередного бреда Путин

Путин озвучил очередные бредовые тезисы о незаконности передачи Крыма из состава РСФСР в УССР и принадлежности Севастополя России, даже после передачи Крым Украине.

Российский экономист, экс-советник российского нацлидер Владимира Путина Андрей Илларионов аргументировано разнес в пух и прах высказывания своего бывшего шефа о Крыме и Севастополе. В своем блоге в «Живом Журнале» Илларионов подробно разбирает всю манипулятивную дремучесть озвученных

Илларионов приводит выдержку из стенограммы беседы нацлидера Владимира Путина и мэра Москвы Сергея Собянина, в которой нацлидер озвучил тезис о принадлежности Севастополя России, даже после передачи Крым в состав Украины. Обсуждается и извечный вопрос «незаконности» самой передачи Крыма из состава РСФСР в УССР.

Собянин: …когда Севастополь не был в составе России…

Путин: …Севастополь юридически всегда был в составе России. Он был городом центрального подчинения и даже при передаче – незаконной передаче – Крыма из состава РСФСР в состав Украинской ССР. Незаконной, потому что решение было принято Президиумом Верховного Совета РСФСР, Украины, а затем утверждено Президиумом Верховного Совета СССР. А по закону нужно было утверждать Верховными Советами республик и Верховным Советом СССР. Но даже при этом незаконном, по сути, процессе про Севастополь просто забыли, и он не передавался из состава РСФСР в состав Украины. Так что формально и юридически он всегда был в составе России.

Собянин: Мы ощущали это.

Эти два утверждения Владимир Путина – про Крым и Севастополь – не соответствуют действительности.

1. «Незаконная передача Крыма»

Статья 16 Конституции РСФСР 1937 г. и статья 15 Конституции УССР 1937, действовавшие в 1954 г., устанавливали, что территории союзных республик не могут быть изменены без их согласия. Описание правомочий, какими обладает союзная республика в части определения ее границ, содержится в статье 19 Конституции РСФСР и статье 19 Конституции УССР. В статье 19 Конституции РСФСР (аналогично содержание статьи 19 Конституции УССР) ведению союзной республики в лице ее высших органов власти и органов государственного управления подлежали:

в) представление на утверждение Верховного Совета СССР образования новых краев и областей, а также новых автономных республик и областей в составе РСФСР;

г) утверждение границ и районного деления автономных советских социалистических республик и автономных областей;

д) установление границ и районного деления краев и областей…

Таким образом, в ведении самой союзной республики находились вопросы изменения границ автономных республик, автономных областей, границ и районного деления краев и областей внутри союзной республики.

Что же касается полномочий по изменению границ между союзными республиками, то они, согласно Конституции СССР 1936 г. (в редакции от 8 августа 1953 г.), относились к ведению Союза ССР:

Статья 14. Ведению Союза Советских Социалистических Республик в лице его высших органов государственной власти и органов государственного управления подлежат:

д) утверждение изменений границ между союзными республиками;

Следовательно, полномочия по принятию решений об изменении границ между союзными республиками принадлежали Президиуму Верховного Совета СССР и Верховному Совету СССР.

Именно эти органы и приняли требовавшиеся согласно действовавшему тогда законодательству решения о передаче Крымской области из РСФСР в УССР.

ПРЕЗИДИУМ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР

УКАЗ

от 19 февраля 1954 года

О передаче Крымской области из состава РСФСР в состав УССР

Учитывая общность экономики, территориальную близость и тесные хозяйственные и культурные связи между Крымской областью и Украинской ССР, Президиум Верховного Совета Союза Советских Социалистических Республик постановляет:

Утвердить совместное представление Президиума Верховного Совета РСФСР и Президиума Верховного Совета УССР о передаче Крымской области из состава Российской Советской Федеративной Социалистической Республики в состав Украинской Советской Социалистической Республики.

Председатель Президиума

Верховного Совета СССР К.Е. ВОРОШИЛОВ

Секретарь Президиума

Верховного Совета СССР Н.М. ПЕГОВ

Москва, Кремль.

19 февраля 1954 года

СОЮЗ СОВЕТСКИХ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ РЕСПУБЛИК

ЗАКОН

О передаче Крымской области из состава РСФСР в состав Украинской ССР

Верховный Совет Союза Советских Социалистических Республик постановляет:

1. Утвердить Указ Президиума Верховного Совета СССР от 19 февраля 1954 года о передаче Крымской области из состава Российской Советской Федеративной Социалистической Республики в состав Украинской Советской Социалистической Республики.

2. Внести соответствующие изменения в статьи 22 и 23 Конституции СССР.

Председатель Президиума

Верховного Совета СССР

К.ВОРОШИЛОВ

Секретарь Президиума

Верховного Совета СССР

Н.ПЕГОВ

Москва, Кремль

26 апреля 1954 года

Это тот самый Закон Верховного Совета СССР, о якобы отсутствии которого заявил Путин.

Аналогичная процедура (принятие законов Верховным Советом СССР или же принятие указов Президиумом Верховного Совета СССР при наличии представлений со стороны Президиумов Верховных Советов союзных республик и при отсутствии предварительных решений Верховных Советов союзных республик) применялась и при других изменениях границ между союзными республиками:

Закон СССР от 31 марта 1940 г. «О преобразовании Карельской Автономной Советской Социалистической Республики в Союзную Карело-Финскую Советскую Социалистическую Республику».

Указ Президиума Верховного Совета СССР от 12 октября 1943 года «О ликвидации Карачаевской автономной области и об административном устройстве ее территории».

Указ Президиума Верховного Совета СССР от 20 апреля 1956 года «О частичном изменении границы между Казахской ССР и РСФСР».

Закон Верховного Совета СССР от 16 июля 1956 г. «О преобразовании Карело-Финской ССР в Карельскую АССР и включении Карельской АССР в состав РСФСР».

Таким образом, первое утверждение Владимира Путина о якобы «незаконной передаче Крыма из состава РСФСР в состав Украинской ССР» не соответствует действительности, передача Крымской области из состава РСФСР в состав Украинской ССР в 1954 году была произведена в точном соответствии с действовавшим в то время законодательством СССР.

2. «Забытый Севастополь в составе России»

Что касается города Севастополь, то использованный В.Путиным по отношению к нему термин «город центрального подчинения» в советской административной практике не использовался.

Использовался другой термин – «город республиканского подчинения».

В период с 1955 г. по 1991 г. в списке городов республиканского (РСФСР) подчинения было только два таких города – Москва и Ленинград. Города Севастополь в этом списке не было. В эти годы Севастополь находился в списке городов республиканского подчинения в составе Украины.

См.: «РСФСР. Административно-территориальное деление на 1 января 1981 года» (сс. 5 и 510), а также: «Территориальное деление РСФСР с 1961 по 1991 год. Города республиканского подчинения Москва Ленинград» и «Административное деление УССР на 1 апреля 1963 года список городов республиканского подчинения: Киев, Севастополь».

Согласно справочнику СССР. Административно-территориальное деление союзных республик на 1 января 1980 г., изданному Президиумом Верховного Совета СССР, Севастополь находился именно там, куда его и передали в 1954 г., – в составе Украинской ССР, в которой он (нарядy с Киевом) получил статус города республиканского (Украинской ССР) подчинения:

О нахождении Севастополя в составе Украины свидетельствуют также и данные Всесоюзных переписей населения 1959, 1970, 1979, 1989 годов. В списке городов РСФСР Севастополя нет, зато он есть в списке городов Украинской ССР:

— Численность городского населения РСФСР, ее территориальных единиц, городских поселений и городских районов по полу;

— Численность городского населения союзных республик (кроме РСФСР), их территориальных единиц, городских поселений и городских районов по полу Украинская ССР

По данным Всероссийских переписей населения 2002 г. и 2010 г., проведенных уже в то время, когда непосредственно сам В.Путин был президентом и премьер-министром России, в составе Российской Федерации г.Севастополя не было:

— Численность населения городских населенных пунктов Российской Федерации

Зато он легко находится в составе Украины:

— Численность и состав населения Украины по итогам Всеукраинской переписи населения 2001 года

Таким образом, и второе утверждение В.Путина «про Севастополь просто забыли, и он не передавался из состава РСФСР в состав Украины. Так что формально и юридически он всегда был в составе России» не соответствует действительности. Севастополь не был забыт, в 1954 г. он был передан в состав Украинской ССР, в которой он получил статус города республиканского (УССР) подчинения.

Андрей Илларионов, «Живой Журнал»