Вместо невьездного в США грушника Тюленева Россия готовит в ООН новых грушников

Россия предпринимает попытки усилить свой контроль над ООН, сделав организацию абсолютно в разрешение мировых проблем. Для этого в структуры ООН внедряют российских разведчиков под дипломатическим прикрытием.

Спецслужбы США отказались впускать в страну гражданина России, оформленного на работу в секретариат Организации Объединенных Наций, который оказался кадровым военнослужащим Вооруженных сил РФ, сотрудником ГРУ полковником Сергеем Тюленевым. Но Россия предпринимает новые попытки внедрения свои военных разведчиков в структуры ООН, сообщает «Обозреватель».

«Потому, прикрываясь кондовыми меседжами от Небензи о «злоупотреблениях правом принимающей страны относительно предоставления въездной визы гражданам России», российская агентура в ООН тихонько шушукается на неформальном уровне о допуске к временному исполнению обязанностей на желаемой должности кого-либо из сослуживцев не въездного Тюленева. У которых виза на пребывание в США еще действительна…», – пишет на страницах издания «Обозреватель» главный редактор сайта группы «Информционное Сопротивление» Юрий Карин.

«А здесь есть где разойтись…Судя по «деятельности» на информационно-пропагандистском фронте двух коллег Марии Захаровой – первого заместителя Полпреда РФ при ООН и первого секретаря Постоянного Представительства РФ при ООН», – добавил он.

«Обозреватель»