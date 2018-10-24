В Риме пострадали украинские болельщики российского ЦСКА

Как выяснилось, в Украине есть фанаты российского футбольного клуба ЦСКА, сопровождающие на играх Лиги Чемпионов.

Граждане Украины, которые пострадали в результате аварии эскалатора в римском метро, приехали из Украины поддержать российскую команду. От собственных источников посла Украины в Италии Евгения Перелыгина это стало известно «Европейской Правде».

«Оказывается, что и в Украине еще есть фанаты московского клуба, которые сопровождают ЦСКА в Лиге чемпионов», – подчеркнул дипломат, отметив, что потерпевшими оказались фаны, которые прилетели из Украины специально поддержать команду.

Из какого города прилетели болельщики, неизвестно. В посольстве Украины не комментируют информацию о персональных данных болельщиков. Однако из собственных источников «Европейской Правде» стало известно, что сегодня они возвращаются в Украину рейсом через Варшаву.

Во вторник вечером в Риме на станции метро Repubblica произошла авария эскалатора, на котором спускались болельщики московского клуба ЦСКА. Футбольные фанаты направлялись на матч Лиги чемпионов между итальянской Roma и ЦСКА.

В Риме перед матчем #РомаЦСКА на одной из центральных станций метро вышел из строя эскалатор с болельщиками, есть серьёзно пострадавшие (с) pic.twitter.com/4hslg9ySBt — Фанаты ЦСКА★RBWorld (@RBWorldorg) October 23, 2018

На распространенном в аккаунте болельщиков клуба видео видно, как люди с большой скоростью летят вниз, образуется давка. Вероятно, аварию могли спровоцировать сами болельщики, которые начали прыгать на эскалаторе.

В результате инцидента, по данным итальянских властей, пострадали 24 человека. МИД Украины сообщил о четырех пострадавших гражданах Украины. Их госпитализировали, травмы не несут угрозы жизни.

«Европейская Правда»