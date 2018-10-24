Страховые компании России отказались страховать следующий пуск ракеты

Не одна страховая компания в России не желает больше пуски российских ракет, после участившихся аварий.

Страховые компании не подали ни одной заявки на тендер, организованный Центром эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры России. «Эхо Москвы» сообщило эту информацию, ссылаясь на информацию на сайте госзакупок.

Таким образом, запрос признан несостоявшимся.

По данным источников агентства РИА «Новости», следующий пуск может состоятся 18-го ноября.

Напомним, 11 октября с космодрома Байконур Россия неудачно запустила ракету «Союз МС-10», которая должна была доставить новых космонавтов (космонавт «Роскосмоса» Алексей Овчинин и астронавт НАСА Ник Хейг) на Международную космическую станцию. Во время полета ракеты произошла авария носителя, после чего экипаж в спускаемой капсуле приземлился в степи Казахстана.

В конце августа 2018 года на МКС обнаружили утечку воздуха. Экипаж установил, что ее причиной стала микротрещина в отсеке космического корабля «Союз МС-09», появившаяся при сборке. Изначально причиной появления трещины называли попадание метеорита, Но, как позже выяснилось, сотрудник, допустивший халатность при сборке, скорее всего, заделал трещину клеем, поэтому ее не обнаружили во время проверки корабля перед запуском, и она не давала о себе знать первые два месяца орбитального полета. В «Роскосмосе» заявили, что «Союз» могли повредить американцы.

В 2013 году российская ракета «Протон-М» упала при старте из-за установки датчиков вверх ногами.

«Эхо Москвы»