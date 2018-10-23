Верховный суд Украины приостановил производство по иску «главы» оккупированного Крыма

Глава оккупационной администрации Аксенов подал в украинский суд иск с требованием снять наложенные на него СНБО санкционные меры.

Кассационный административный суд приостановил производство по иску главы подконтрольного Кремлю «правительства» Крыма Сергея Аксенова об отмене санкций в отношении него, сообщили в суде изданию «Крым.Реалии».

В админсуде не раскрыли всех деталей итога заседания, но отметили, что приостановление производства связано с порядком рассмотрения дела.

В суде уточнили, что суд удовлетворил два постановления о привлечении третьего лица по делу Аксенова и постановление заявления представителя Аксенова, адвоката Антона Журавля, об «остановлении производства по делу».

«Разрешение указанного спора (о санкциях против Аксенова) предшествует решению по делу о законности решения СНБО от 2 мая 2018 года о применении и отмене персональных, специальных, экономических и других ограничительных мер…», – процитировали в суде фрагмент постановления.

Поясняется, что сначала должен быть рассмотрен спор о законности решения СНБО. После этого суд рассмотрит спор о санкциях в отношении Аксенова.

Адвокат Аксенова Антон Журавель сообщил изданию, что еще не получил решение суда.

Как сообщалось, Аксенов требует отменить введенные против него персональные санкции.

31 августа стало известно, что Аксенов подал иск к Совету национальной безопасности и обороны Украины в Окружной административный суд Киева.

Истец просил суд признать противоправным и отменить решение СНБОУ «О применении и отмене персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)», в части включения Сергея Аксенова в перечень лиц в отношении которых применяются санкции.

19 сентября в Кассационном админсуде Украины был зарегистрирован иск Аксенова, которым он требует отменить указ президента Петра Порошенко, которым были введены санкции СНБО в том числе против Аксенова.

«Крым.Реалии»